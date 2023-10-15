القمندان أحمد بن فضل العبدلي.. جمع في شخصه ما لا يجتمع

كيف لشخص أن يجمع ما بين العسكرية والشعر والأدب والتلحين والتأريخ والكتابة والزراعة؟ لكن هذا ما حصل في اليمن في شخص أحمد فضل العبدلي اليافعي الملقب بالقمندان (رتبة القومندان العسكرية من أصلها الإنجليزي commander) سليل أسرة العبدلي التي حكمت سلطنة لحج لمدة تجاوزت القرنين.

كشاعر يعد القمندان من أشهر شعراء العامية في عموم اليمن ممن نالت قصائده شعبية واسعة ولا سيما في لحج وما جاورها. وكملحن يعتبر من مؤسسي ومطوري الغناء اللحجي الذي يعد أحد أنواع الغناء الرئيسية في اليمن، إلى جانب الغناء الصنعاني والغناء الحضرمي، فقد طور الفنون الشعبية اللحجية، ووضع لها ألحاناً جديدة على الأرتام السائدة نفسها. وككاتب له العديد من المقالات التي نشرها في مقدمة ديوانه الشعري الموسوم ((المصدر المفيد في غناء لحج الجديد)) والصادر سنة 1938 متضمناً 90 قصيدة من أصل 95 قصيدة منسوبة إليه، ونشر مقالاته أيضاً في صحيفة ((فتاة الجزيرة)) العدنية.

وكمؤرخ نجده قد أرخ إلى لحج وعدن تحت الاستعمار البريطاني من خلال كتابه ((هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن)). أما كعسكري فقد قاد جيش السلطنة اللحجية برتبة ((قومندان)) وهو في سن الـ 19 فأدخل عليه الكثير من الإصلاحات ومنها إنشاء فرقة الجيش الموسيقية سنة 1927.

إلى ذلك كانت لديه اهتمامات زراعية تكونت من نشأته في أسرة حاكمة كانت تملك أراضي زراعية شاسعة، فراح يقود عملية النهوض بالزراعة في لحج من خلال جلب نباتات وأشجار وشتلات غير مألوفة من الهند ومصر وشرق أفريقيا ووضع تقويم منظم لمواسم الزراعة وجني المحاصيل وطرق الري ورش المبيدات. كما دفعته اهتماماته الأدبية إلى المشاركة والمساهمة سنة 1925 في تأسيس نادي الأدب العربي بعدن الذي ترأسه في فترة من الفترات، ومصادقة الأديب اليمني العدني محمد علي لقمان المحامي. والغريب أن القومندان خاض كل هذه المجالات على الرغم من عدم التحاقه بأي جامعة أو معهد في الخارج، دعك من الداخل الذي لم يكن يحتضن في زمنه أي جامعة أو أكاديمية تعليمية.

في صباح الأول من يوليو 1882 أبصر النور الأمير أحمد فضل بن علي بن محسن العبدلي في القصر السلطاني الفخم بمدينة الحوطة عاصمة سلطنة لحج (البعض يزعم أن سنة ميلاده الحقيقية هي 1884 أو 1885) ابناً لوالده السلطان فضل بن علي محسن الذي حكم لحج في فترتين: الأولى عندما خلف والده في الحكم سنة 1862 ثم تنازل في العام التالي لصالح عمه فضل بن محسن فضل بسبب نزاع عائلي على السلطة، والثانية حينما حكم من عام 1874 إلى تاريخ وفاته سنة 1898 دون منازع، علماً أن فترة حكمه الثانية شهدت تخليه عن منطقة الشيخ عثمان بيعاً لصالح الإنجليز الذين قاموا بضمها إلى عدن، وانضمام بلاد الصبيحة إلى لحج قبل أن تنفصل عنها لاحقاً، وحدوث توترات بين العبادلة وقبيلة العقارب.

تربى القمندان وترعرع في كنف والده السلطان حتى وفاة الأخير حينما كان صاحبنا في سن الـ 14، فآلت تربيته ورعايته إلى السلطان الجديد أحمد بن فضل بن محسن العبدلي (ابن عم والده) الذي حكم من 1898 إلى 1914. تحدث القمندان في كتبه عن والده فقال إنه كان يحب العلم والعلماء ويكثر من مجالستهم، بل كان يحضر إلى جامع الحوطة ويجلس كطالب علم في حلقات الدرس، وأنه بنى مدرسة للعلامة الشيخ أحمد بن علي السالمي في لحج. كما أخبرنا أن والده كان عادلاً طيب القلب إلى حد جعله موضع تندر خليفته وابن عمه السلطان أحمد. فعندما باع منطقة الشيخ عثمان إلى الحكومة البريطانية، حول قيمتها إلى خزينة السلطنة، ولم يوزعها على أفراد العائلة الحاكمة كما جرت العادة.

أما السلطان أحمد فلم يكتف بكفالة القمندان ورعايته فحسب وإنما زوجه أيضاً إحدى ابنتيه، وعندما توفيت زوجه أختها، كما نصبه قائداً لجيش السلطنة في عام 1904 بسبب إجادته للغة الإنجليزية، وبالتالي سهولة تعامله مع القوات البريطانية الحليفة في عدن. لكن العثمانيين تمكنوا من هزيمة قواته خلال الحرب العالمية الأولى زمن حكم علي بن أحمد بن علي محسن، الذي لم يستمر سوى عام، جراء احتلال العثمانيين للحج واضطرار سلاطينها وقادها للنزوح إلى عدن.

لكن القمندان عاد إلى منصبه العسكري في عهد السلطان التالي وهو أخوه عبدالكريم فضل بن علي محسن الذي حكم من 1915 إلى 1947، أي بعد هزيمة الدولة العثمانية على أيدي الحلفاء، وعودة العبادلة من منفاهم في عدن إلى عاصمتهم. وقتها تم تكليف القمندان بتشكيل جيش نظامي جديد لحفظ الأمن وحماية السلطنة من غارات القبائل المعادية وقطاع الطرق، فقام بجلب عدد من المدربين الإنجليز من عدن ونشط في الدعوة إلى التجنيد والانخراط في الجيش الجديد من خلال قصائده.

والجدير بالذكر أن القمندان تمنى أن يرزق بولد، لكن زوجته الأولى لم تنجب أطفالاً، فيما رزق من زوجته الثانية بابنتين هما فاطمة وخديجة اللتين تعلمتا علوم القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة على يد معلمة من شمال اليمن تدعى سعيدة. وأجادتا الغناء والعزف على العود والكمان.

تعلم القمندان القراءة والكتابة على يد مدرسين خصوصيين في قصر والده الشاسع، قبل أن يلحقه والده وقت بلوغه سن السابعة بمدرسة ((دار العلم)) التي كان يذهب إليها صباحاً لحضور حصص القراءة والكتابة ومساءً لحضور حصص التجويد وعلوم القرآن. إلى ذلك درس هو وأبناء عمومته قواعد اللغة العربية والفقه الإسلامي والحديث على يد مفتي لحج الشيخ السالمي، كما درس النحو والصرف والبلاغة والبيان والحساب والتاريخ والجغرافيا على أيدي مدرسين آخرين من مواطنيه. علاوة على ذلك تعلم اللغة الإنجليزية من خلال إرسالية أجنبية في حي التواهي بعدن ومدرسة خاصة في لحج.

أمنت له ثروة أسرته الحاكمة حياة رغدة استغلها في شبابه في تعزيز ما تعلمه من خلال الإطلاع على كل جديد، والإقبال على اقتناء وقراءة الكتب والمجلات العلمية والأدبية والاجتماعية والفنية وتلك المتعلقة بالزراعة باللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي وسع مداركه وأيقظ لديه الأحاسيس الشاعرية والجمالية فراح يمارس كتابة الشعر والنثر معاً، خصوصاً بعد إطلاعه على كتب المنفلوطي وطه حسين ومقدمة ابن خلدون ودواوين المتنبي والشريف الرضي وشوقي وأبي نواس ورباعيات إلياس فرحات.

أما تعلقه بالموسيقى والألحان فقد بدأ في طفولته من خلال الأغاني التي كانت تغنيها له مربيته البدوية ((مريم)) التي كان يرتاح لسماعها كل ليلة قبل أن ينام، والتي خففت عنه الكثير في صغره عندما أصيب بالجدري الذي تمكن من الشفاء منه بعد أن ترك على وجهه آثاراً خفيفة.

وحينما كبر ترسخ حبه وإعجابه بالغناء الشعبي وما يصاحبه من رقص وموسيقى، فتدرب على الآلات الموسيقية وأجاد العزف على السكسفون والبجل والفنيون، وتمكن من القانون والقنبوس، وتلقى مبادئ وأصول الموسيقى على يد أربعة مدرسين من أصول حلبية كانوا قد نزحوا من تعز واستقروا في الحوطة (عبدالحميد رضا رياض، ورافع رضا رياض، وسعيد تقي الدين الأجاصي، وضدام الفياض).

وحينما بدأت الآلات الوترية بالظهور في اليمن مثل العود الصنعاني وبدأ إقبال الموسيقيين على تعلم عزفه كان القمندان أحدهم. وعندما تولى قيادة الجيش قام بتأسيس فرقة موسيقية عسكرية وجلب لها مختلف الآلات النحاسية مع معلمين لتعليم العزف عليها، حيث بدأت الفرقة بالتدرب على عزف مقطوعات إنجليزية، وعلى ألحان تلك المقطوعات قام بتأليف وتلحين قصيدته المشهورة ((أي بليل غن لي وأشجني)).

وهكذا برز كملحن دون أن يغني، خصوصاً مع دخول الفونوغراف إلى عدن الذي ساهم في انتشار ألحانه ووصولها إلى قلوب وأسماع العاشقين للطرب على الرغم من تسيد الأغاني الهندية والمصرية للمشهد في تلك الحقبة. ومما يجدر بنا ذكره في هذا السياق أن أعمال القمندان الموسيقية تعرضت لبعض المعوقات، وذلك جراء قيام عدد من فقهاء عدن ولحج بإصدار فتاوى يحرمون فيها الغناء والموسيقى ويذمون أصحابها، ومنهم من خص أغاني القمندان بالتحريم. وقد دافع القمندان عن نفسه من خلال كتيب أصدره بعنوان ((فصل الخطاب في إباحة العود والرباب))، ضمنه حججاً وبراهين واقتباسات لفقهاء مشهورين حول جواز الموسيقى والغناء.

على أن فتاوى التحريم هذه لم تنجح كثيراً في منع انتشار أعماله، إذ انتشرت الأغاني التي قام بتأليفها أو بتلحينها انتشاراً واسعاً في لحج وعدن وما جاورهما من مناطق في عقدي الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين. ومن أوائل الأغاني التي سجلت من ألحانه أو كلماته: ((البدرية)) و((تاج شمسان)) و((همهم على الماطر حبيب نشوان))، حيث قامت بتسجيلها شركة اسطوانات ((أوديون)) الألمانية وشركة ((بيضافون)) اللبنانية المتعاونة مع الألمان وشركة ((التاج العدني)) المحلية.

أما الأداء فكان لفنانين من فرقة القمندان الموسيقية وهما: ((فضل محمد جبيلي)) و((مسعد بن أحمد حسين))، علماً أن فرقته هذه قامت أيضاً بتسجيل النشيد الوطني للسلطنة العبدلية اللحجية (نشيد محبة الوطن) والسلام السلطاني (الدعاء السلطاني العبدلي) وكلاهما من كلمات وألحان القمندان. كما تبنى وشجع، من خلال فرقته ومن خلال مدرسة موسيقية أسسها في لحج على نفقته الخاصة المواهب الفنية الشابة، فتخرج من تلك المدرسة عدد من الشعراء والملحنين أشهرهم الشاعر عبدالله هادي سبيت والشاعر عبدالكريم عبدالله والمغني والملحن فضل محمد اللحجي.

أتى الرحالة الأمريكي/اللبناني أمين الريحاني على ذكر القمندان في كتابه الأثير ((ملوك العرب)) بعد زيارته لليمن أوائل العشرية الثانية من القرن العشرين فوصفه بقوله إنه ذو فكر ثاقب واطلاع واسع وثقافة غزيرة، وأنه ليس علماً من أعلام اليمن فحسب وإنما هو علم من أعلام الجزيرة العربية، واصفاً إياه بشاعر لحج وفيلسوفها وبـ ((سلك الكهرباء في لحج)). وفي موضع آخر كتب عنه النص التالي: ((الأمير أحمد في الأربعين من عمره، جميل الصورة، له جبهة عالية تدل على ذكاء ورجاحة عقل، ويتكلم الإنجليزية بطلاقة، وله ذوق سليم وتصرفات شائقة، ويقضي أوقاته في العلم والتقوى، وله أملاك خاصة توازي أملاك أخيه السلطان، وهو يشرف بنفسه على زراعة أراضيه ويتحمس في إدخال أحدث طرق الري، ويجلب أحدث الآلات الزراعية والأسمدة والأنواع الجديدة من المحاصيل. وهو يشبه السيد الإنجليزي المزارع صاحب الأملاك في القرن 18)).

كما كتب عنه مواطنه السياسي والإداري والمؤلف ((عمر عبدالله الجاوي)) الذي وصفه بـ ((أحد أمراء لحج الذين اختاروا الفن ومضوا في طريقه دون التفات إلى قوة السلطة وجبروتها. فبفضله أصبح بستان الحسيني ملجأً للجمال والطرب والشعر، ولذا كثرت في أغانيه كلمة (الحسيني) وكلمة (الهاشمي قال) بسبب انتسابه لبني هاشم المعروفين بالأشراف))، علماً أن ((بستان الحسيني)) هذا هو بستان القمندان الخاص الذي اعتنى بنفسه لجهة تشجيره وزراعة الغريب من النباتات والأشجار والفواكه والورود فيه، حتى غدا مكاناً شاعرياً جميلاً، وقد زاره العديد من الشخصيات المرموقة، كما زاره فريق من مجلة العربي الكويتية لإعداد استطلاع عنه نشر في عدد المجلة رقم 48.

وقد بقي البستان ضمن ملكية العائلة السلطانية حتى أوائل 1968 حينما قامت حكومة جنوب اليمن بتأميمه، لكنه عاد إلى ملكية ورثة القمندان عندما تحققت الوحدة اليمنية سنة عام 1990. وكما قال الأستاذ جاوي كثرت إشارة القمندان في قصائده المغناة إلى هذا البستان وإلى ((الهاشمي وإلى أشياء تمت للطبيعة والفلاحين أو أماكن زارها ومنها أغاني: ((سر الهوى في الحسيني))، و((عسى ساعة هني بين عدن وبمبي))، و((دان يا طير كف النياح))، و((دان يا مرحبا بالهاشمي))، و((غزلان في الوادي))، و((مليح يازين))، و((دار الذي تهواه))، و((بالقرب من بستان الحسيني))، و((على محاذاة وادي تبن))، و((يا حيد ردفان))، و((حالي وا عنب رازقي))، وغيرها.

في السنتين الأخيرتين من حياته أصيب القمندان بالاكتئاب وتوالت عليه الأمراض النفسية والجسمانية التي فشل الأطباء في علاجها، وانتهت معاناته بوفاته في أغسطس 1943 بمستشفى في حي التواهي بعدن، فتم دفنه بمسجد الدولة في الحوطة بحضور ساسة وقادة عسكريين ورموز الفكر والثقافة والصحافة في اليمن، وكان ممن نعوه رئيس وزراء مصر وقتذاك مصطفى النحاس باشا.