تذكرت الرميثي

موعدنا اليوم مع اللقاء الكروي الدولي الودي بين مصر والجزائر في مدينة العين الخضراء الجميلة، مباراة تاريخية نتمناها رائعة وجميلة داخل وخارج الملعب، حيث تجمع الأحبة ومنتخبين عربيين أفريقيين شقيقين، اللقاء بحد ذاته نعتز به كونه بين منتخبين من خيرة الفرق العربية، ويأتي في إطار التحضيرات لكأس الأمم الأفريقية وغيرها من البطولات، شخصياً أتمنى خروج المباراة وسط أجواء أخوية رائعة، مباراة اليوم جعلتني أتذكر محمد خلفان الرميثي رئيس اتحاد كرة القدم قبل 13 سنة، عندما وجه الدعوة للمنتخبين من أجل خوض مباراة ودية على أرض زايد الخير والعطاء، بهدف إعادة الأمور إلى نصابها بين البلدين عقب الأحداث التي رافقت مباراتهما الشهيرة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2010 جنوب أفريقيا، وكانت أول دعوة مخلصة لمسؤول رياضي عربي كبير، والذي استلهم هذه التوجهات من قبل قيادتنا الرشيدة، يومها جاءت الدعوة طيبة وكريمة وفي وقتها المناسب.

اليوم نحن سعداء في الإمارات، بأن نرى هذا الحلم العربي يتحقق، والأشقاء بيننا نحتفل بهم هنا على أرضنا الطيبة، سعداء بمثل هذه المباريات الودية بين منتخباتنا العربية، حيث يتواجد عدد كبير من أبناء الجاليات العربية، وخصوصاً الجاليتين العزيزتين على قلوبنا المصرية والجزائرية، أرض الإمارات ستبقى محطة أساسية لدى الشعوب الشقيقة والصديقة، هي أرض الأمان والاستقرار، فكما قال يومها الرميثي، الدعوة مفتوحة للمنتخبين ورموز كرة القدم في البلدين، من أجل الالتقاء على ملاعبنا، فهي فرصة لإزالة كل ما في النفوس من أجل رياضة عربية موحدة، اليوم علينا أن نفتح قلوبنا على بعضنا البعض وننسى خلافاتنا التي أصابتنا في مقتل، فما حدث بعد وقبل وأثناء لقاء المنتخبين الشقيقين كان بمثابة الصدمة، ((سحابة صيف)) وانقشعت لله الحمد وها هو اليوم الذي نراهم ((بدار الزين))، كرة القدم هي للتقارب بين كل الشعوب، فكيف إذا كانت بين منتخبين شقيقين بينهما الكثير من الروابط التي لا تتأثر بفوز أو خسارة، كرة قدم في النهاية لا يمكنها أن تؤثر على قوة ومتانة العلاقات الطيبة والتاريخية بين البلدين.. والله من وراء القصد.