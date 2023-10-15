من سيزوّر شهادات الماجستير والدكتوراه للباحثين في العلوم الإنسانية أو الاجتماعية والسياسية اليوم سيزوّر ويزيف شهادات الأطباء والمهندسين وكل العلوم الأخرى!

هذا ما يجب أن نتوقعه، فالذين يسوّقون الذكاء الاصطناعي بسلبياته قبل إيجابياته يفخرون بأنه ((ينتج)) مواد تختلف عن تلك التي يسرق منها، وقد جاء ذلك صراحة في إعلان إحدى الصحف التي بشّرت القراء بمقالات أفضل من كل ما اطلعوا عليه في حياتهم، وصاحب إعلان الشهادات العليا يقول مثل ذلك، فهو ((موقع يكتب لك فقرات كاملة بدقة عالية مع التوثيق))، هذا نص كلامه، ومعناه أن الطالب الباحث الذي سيلبس ((روب التخرج)) والقبعة بعد أشهر، وقد يلتحق بهيئة التدريس في جامعة، أو يتسلم إدارة مؤسسة متخصصة، لم يفتح كتاباً، ولم يبحث عن معلومات في المكتبات بمراكز الأبحاث والدراسات العالمية، ولم يستخلص معلوماته لبحثه المتميز بجهوده، وقد لا يقرأ ما كتبه له الذكاء الاصطناعي، وهنا تكون الكارثة التي ستنتقل منه إلى طلابه إذا كان أستاذاً، وإلى مرضاه إذا كان طبيباً!

وسيشكل إعلان ذلك الموقع فرصة لمن يرغبون في التفاخر بحمل الشهادات العليا وإضافة حرف ((د)) إلى أسمائهم، وأعتقد بأننا نتذكر حملة مراجعة الشهادات في إحدى الدول الخليجية قبل سنوات، وكيف سقطت أسماء وشخصيات كانت لامعة في مجالات مختلفة، ويقول ((موقع يعتبر وكيلاً يبحث ويكتب ويعطيك المصادر))، ونسي أن يقول ((ويوقع نيابة عنك بتوقيع أصلي وذكي))، ومثل هذا إذا حدث من سيثق بحملة الشهادات العليا؟

لا أحد، فالجميع سيكونون مشتبهاً فيهم، متهمون حتى تثبت براءتهم، وحتى يحدث ذلك سيكون المجتهد الذي أتعب نفسه في البحث والدراسة واقفاً في نفس القفص، وقد يختصر كثيرون الطريق، ويسيرون على مبدأ ((قبل وبعد))، أي قبل الذكاء الاصطناعي أو بعده، وهنا، وبناءً على الإجابة سيتم تقييم حامل الشهادة!