في آخر عهد عائلتي بأحيائنا القديمة التي تنقلنا بينها، ابتداء من (فريج المرر) حتى الحمرية، وفي أواخر أيام طفولتنا على ما أتذكر، كانت شخصية المجنون لا تزال موجودة في كل هذه الانتقالات والأحياء، كان كعلامة فارقة في كل حي، كما كان لكل حي مجانينه وحكماؤه، لقد كان المجنون شخصية لا يخلو منها أي حي كشيخ المسجد أو الملا.

وقد ذكر الروائي أمين معلوف ذلك، حين قال: ((شخصيتان لا تخلو منهما أية مدينة أو قرية أو ضيعة عربية: رجل الدين والمجنون)) في روايته ((صخرة طانيوس))!

حدثتني أمي عن امرأة كانوا يكنونها بالمجنونة، ولطالما تجنبها الناس ودعوا الله أن يجنبهم أذاها، جنونها اتخذ مساراً عجيباً، لم تكن تؤذي الصغار أو ترمي المارة بالحجارة، لكنها تعرف على وجه الدقة متى تنتهي نسوة الحي من إعداد طعام الغداء، فتغافل أهل البيت الذي اختارته وتسرق قدر الغداء وتأكل منه قدر ما تشاء، ثم تنطلق بما تبقى منه باتجاه البحر، تدخله حتى يظن من ينظر إليها أنها على وشك الغرق، لكنها تتوقف في اللحظة الحاسمة مفرغة القدر في لجة البحر وتعود خالية الوفاض!

فإذا اكتشف أهل الدار سرقة الغداء عرفوا مباشرة من الفاعل، وإذا صادف والتقوها سألوها لماذا فعلت ذلك وحرمتهم طعام يومهم؟ عندها تجيبهم بكل ثقة وبلا مبالاة، تقول كمن تبرر فعلتها: ((هناك مخلوقات أخرى أيضاً تريد أن تعيش وتأكل، لستم وحدكم في هذا العالم!))، لكن من ذا يحاسب مجنوناً؟!

وبعيداً عن الجنون، حدثتني أمي كذلك عن امرأة كانت تعرف لغة الكون، ماذا تقول الريح، وبماذا يهمس الموج وهو يتدحرج على الشاطئ في أبديته اللانهائية، كانت تحب القطط، وتعالج المرضى وتمسح على أصحاب القروح والأوجاع المستعصية! في الحقيقة كنت وأنا أسمع أمي تحكي عن تلك النماذج، أتذكر شخصيات مشابهة صادفتها في حكايات وروايات روائيي أمريكا الجنوبية ومصر ولبنان والجزائر، هناك شخصيات ثابتة لم تكن المدينة تخلو منهم... وعندما خلت منهم، بدا وكأنها مدن بلا روح!