«واتساب» يضيف ميزات أمان إضافية للمكالمات

يطرح تطبيق ((واتساب)) ميزة خصوصية جديدة ستجعل من الصعب على الجهات الخبيثة استنتاج موقعك من خلال حماية عنوان ((أي بي)) الخاص بك أثناء المكالمات.

ووفقاً لما أوردته WABetaInfo، يضيف تطبيق المراسلة المملوك لشركة ((ميتا)) طبقة إضافية من الأمان لمكالمات ((واتساب)) من خلال حماية عنوان IP والموقع من الجهات الفاعلة الضارة.

الميزة متاحة حالياً لبعض مختبري واتساب التجريبيين لنظامي التشغيل Android وiOS، وسيرى مستخدمو واتساب قسماً جديداً يسمى ((متقدم))، يتم وضعه ضمن شاشة إعدادات الخصوصية.

يحتوي القسم الجديد على خيار حماية عنوان IP الجديد في المكالمة، مما يجعل من الصعب على أي شخص في المكالمة استنتاج موقعك من خلال الترحيل الآمن عبر خوادم ((واتساب)).

من المهم جداً ملاحظة أن جودة المكالمة قد تتأثر قليلاً بميزة ترحيل مكالمات الخصوصية بسبب عمليات التشفير والتوجيه الخاصة باتصالك أثناء المكالمة عبر خوادم واتساب.

ومن خلال تنشيط خيار ترحيل المكالمات، ستضيف مستوى إضافياً من عدم الكشف عن هويتك إلى اتصالاتك، ونعتقد أن هذا مهم بشكل خاص عندما تتفاعل مع أشخاص لم تكن لديك ثقتهم من قبل. وتأتي الحماية الإضافية على حساب جودة مكالمة أبطأ، حيث يجب أن تنتقل البيانات عبر خوادم ((واتساب)) لإخفاء الهوية.