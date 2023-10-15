بوتين: لا نسعى إلى إنشاء تحالف عسكري مع الصين

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، تلميحات غربية تشير إلى أن الولايات المتحدة تعدّ لحرب متزامنة تخوضها ضد روسيا والصين، فيما قال إن واشنطن وبكين لا تسعيان إلى إنشاء تحالف عسكري.

وأضاف بوتين: ((لقد قلنا ذلك مرات عديدة: نحن لا نسعى إلى الاتحاد في واحد من التحالفات العسكرية أو السياسية، لكن الأمريكيين هم الذين يفعلون ذلك بالضبط))، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بوتين ((علاوة على ذلك، فإنهم يجبرون حلفاءهم على الحط من قدر العلاقات مع روسيا والصين)). وتابع أن ((التفكير في نشوب حرب بين قوى نووية أمر خطير، لا أعتقد أن هذا تفكير سليم يدور في ذهن شخص سوي بالقول إن الولايات المتحدة تعد لخوض حرب مع روسيا. حسناً، كلنا مستعدون لحرب، لأننا نتبع المبدأ الأزلي: إذا أردنا السلام نستعد للحرب)).

يأتي ذلك، بعدما قالت لجنة مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكّلها الكونغرس، الخميس الماضي، إن واشنطن يجب أن تعد لحرب متزامنة محتملة مع موسكو وبكين، من خلال توسيع القوات الاعتيادية، وتقوية التحالفات، وتعزيز برنامجها لتحديث أسلحتها النووية.

وأوضح بوتين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ((شريك شامل وهادئ، ولكنه عملي وموثوق))، مضيفاً: ((إذا اتفقنا معه على شيء ما، يمكننا التأكد من تنفيذ الاتفاق من كلا الجانبين)). فيما أشار إلى أن بلاده والصين لا تسعيان إلى إنشاء تحالف عسكري.

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