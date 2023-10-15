زلزال جديد يثير الهلع في أفغانستان

أسفر حدوث زلزال بقوة 6.3 درجات عن مقتل شخصين أمس غربي أفغانستان، ما دفع السلطات لإخلاء السجون المتضررة، بينما أصيب سكان من المنطقة بالهلع، وفروا من بيوتهم بعدما أودت هزّات بحياة ألف شخص على الأقل خلال الأسبوع الماضي.

ومنذ السابع من الشهر الجاري، هزت سلسلة زلازل قوية ولاية هرات، حيث سوّت بالأرض قرى بأكملها، ودفنت عائلات، وتركت آلاف المشرّدين مع اقتراب الشتاء. وكان سكان مدينة هرات قد بدأوا بالعودة إلى منازلهم عندما ضرب الزلزال الجديد أمس، بعدما قضوا أياماً نائمين في العراء خوفاً من الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال الأسبوع الماضي.

وأعلنت منظمة ((أطباء بلا حدود)) أنه سُجِّل سقوط قتيلين و154 إصابة في مستشفى هرات الإقليمي؛ حيث نُقل الضحايا وعولجوا في مواقع أقيمت خارج المنشأة. وقال مدير برنامج أفغانستان لدى ((أطباء بلا حدود)) يحيى كليلة، إن ((الوضع خطير جداً... نفسياً، الناس في حالة ذعر وصدمة))، وأضاف: ((الناس لا يشعرون بالأمان. أؤكد لكم 100 % أنه لا أحد ينام في بيته)).

وحُدِّد مركز الزلزال على مسافة 33 كيلومتراً عن مدينة هرات، وأعقبته هزّات ارتدادية بقوة 5.4 و4.2 و4.3 ووفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وأعلن مسؤولون أنه أُفْرِج عن أكثر من 528 سجيناً في ولايتي هرات وبادغيس؛ لأن السجون تواجه ((خطر الانهيار)) نتيجة الأضرار التي ألحقتها بها الزلازل.

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