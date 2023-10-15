الحرب في السودان تدخل شهرها السابع

أكملت الحرب في السودان شهرها السادس، أمس، ودخلت الشهر السابع من دون ظهور أفق للحل، ووسط إحباط كبير في أوساط السودانيين، مع ارتفاع عدد القتلى إلى نحو 10 آلاف، والمشردين إلى ما يقرب من 6 ملايين، والخسائر المادية إلى أكثر من 60 مليار دولار.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، وخلف حتى الآن ما يقرب من تسعة آلاف قتيل في صفوف المدنيين وإصابة الآلاف منهم بجراح مختلفة، ولم يعلن أي من الطرفين عدد قتلاه حتى الآن.

وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 5 ملايين شخص من الخرطوم ومدن أخرى إلى مناطق أكثر أمناً، فيما اختار نحو 300 ألف منهم اللجوء إلى دول الجوار مثل مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان.

وامتدت نيران المعارك إلى 10 ولايات سودانية، من بين 18 ولاية، وهي: الولاية الشمالية، وأربع ولايات في إقليم دارفور، وثلاث في كردفان، وولاية الجزيرة وولاية الخرطوم، وتتجه أنظار السودانيين إلى مدينة بورتسودان في شرقي البلاد التي باتت بمقام ((عاصمة بديلة)) من الخرطوم بعدما تحولت الأخيرة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية جراء استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ ستة أشهر.

وقد شهدت الخرطوم أمس اتساعاً مخيفاً في رقعة القتال حيث توغلت قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في وسط البلاد، وذلك بعد سيطرتها على منطقة ((العيلفون)) الاستراتيجية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً إلى الشرق من الخرطوم والتي كانت تعد آخر المداخل المهمة المتبقية للعاصمة.

كما استمرت الاشتباكات في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان وعدد من مناطق إقليم دارفور في غربي البلاد، فيما لقي ضابط كبير في الجيش السوداني حتفه، بقصف مدفعي من قوات ((الدعم السريع))، استهدف مقر قيادة قوات المدرَّعات في منطقة الشجرة بالخرطوم. وبمقتله يرتفع عدد ضباط الجيش القتلى بنيران ((الدعم السريع)) إلى 5 ضباط كبار، ثلاثة منهم برتبة لواء، واثنان برتبة فريق.

عانى السودان كذلك تفشي الكوليرا، حيث يشتبه في أكثر من ألف حالة في ولايات القضارف والخرطوم وكردفان كما تتعرض الخدمات الأساسية للانهيار فأكثر من 70 % من مرافق الرعاية الصحية في مناطق النزاع خارج الخدمة. ويؤدي القتال إلى إبقاء 19 مليون طفل خارج الدراسة ما أدى إلى تراجع كبير في تعليمهم.

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