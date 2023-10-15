الأمم المتحدة: كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) أمس، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن ((كارثة إنسانية غير مسبوقة)).

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحافيين ((لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية)). وحذر مسعفون في غزة من أن الآلاف قد يموتون بسبب النقص الشديد في الوقود والإمدادات الأساسية في المستشفيات المكتظة بالجرحى. ونفدت المياه في مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة بمختلف أنحاء غزة، وتكدس الآلاف في باحة أكبر مستشفى بالقطاع باعتباره ((ملاذاً أخيراً)) من القصف الذي طال جميع مناطق غزة.

ويعاني الأطباء المنهكون من أجل رعاية المرضى والمصابين الذين يخشون أن يموتوا بمجرد نفاد وقود المولدات الكهربائية.

ممر آمن

ودعت جماعات إغاثية إلى حماية أكثر من مليوني مدني في غزة، وحثت على إنشاء ممر آمن لدخول المساعدات الإنسانية. ويقول الدكتور محمد قنديل، في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، ((لا نملك مساعدات طبية تأتي من الخارج، والحدود مغلقة، والكهرباء مقطوعة، هذا خطر كبير على مرضانا)).

ويقول الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى الأطفال التخصصي بمجمع كمال عدوان الطبي شمالي القطاع، ((لن نقوم بإخلاء المستشفى، حتى لو كلفنا ذلك حياتنا))، وذلك بعد طلب إسرائيلي بإخلاء المستشفيات في القطاع.

وأضاف إن هناك أطفال حديثي الولادة داخل وحدة العناية الفائقة بالمستشفى. ويؤكد ((وحتى لو استطعنا نقلهم، فلا يوجد مكان يمكنهم الذهاب إليه.. المستشفيات ممتلئة. الجرحى يتدفقون كل يوم بأطراف مبتورة وإصابات مهددة للحياة)).

قلق طبي

ويشعر الأطباء بالقلق من إغلاق المستشفيات بأكملها، ووفاة كثيرين مع اقتراب نفاد مخزون الوقود الذي يغذي مولداتهم.

تقول جولييت توما، المتحدثة باسم ((الأونروا)) إن نحو نصف مليون من سكان غزة هرعوا إلى ملاجئ الأمم المتحدة بجميع أنحاء القطاع، وأن المياه تنفد منهم. وتضيف ((غزة تجف. فرق الأمم المتحدة بدأت في تقنين استعمال المياه)). وقالت إيناس حمدان، المتحدثة الأخرى باسم الأونروا، إن ربع مليون شخص في غزة انتقلوا إلى مراكز إيواء خلال الـ 24 ساعة الماضية، غالبيتها مدارس تابعة للوكالة.

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