إسرائيل تستعد لاجتياح غزة براً وأمريكا تحذر من توسع الحرب

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جديد بالقضاء على حركة حماس في وقت يستعد الجيش الإسرائيلي لبدء هجوم بري ((مضاد)) في غزة، فيما حذر مسؤولون أمريكيون كبار أمس، من اتساع نطاق الحرب إلى أنحاء الشرق الأوسط، وقالوا إنهم قلقون من احتمال دخول حزب الله اللبناني الحرب، أو احتمال اشتراك إيران التي هددت بذلك في حال استمر القصف على غزة، والذي سقط فيه حتى الآن 2670 قتيلاً، بينهم أكثر من 750 طفلاً، وأكثر من 9600 جريح.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لشبكة (سي.بي.إس): ((ثمة خطر لتصاعد هذا الصراع وفتح جبهة ثانية في الشمال، وبالطبع، اشتراك إيران)).

وكرر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تعليقات سوليفان، إذ قال لشبكة فوكس نيوز إن البيت الأبيض قلق إزاء ((احتمال تصاعد الصراع أو اتساع نطاقه)).

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق بشأن القوات التي تعمل بالوكالة وتجاه حزب الله. وفي حين قال متحدث عسكري إسرائيلي إن حزب الله يعمل على تصعيد الوضع على الحدود اللبنانية لإعاقة الهجوم المضاد على غزة، قال سوليفان إن إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة يبعث برسالة ردع واضحة ((لأي طرف يحاول استغلال الوضع (الراهن))).

اتساع الحرب

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حديث هاتفي مع نظيره الفرنسي ((ايمانويل ماكرون)): ((إذا لم يتوقف قتل أهالي غزة، سيؤدي ذلك إلى تعقيد الأمور وتوسع ساحة المعركة)).

وقبل ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان من أن الصراع قد يتوسع على جبهات أخرى إذا لم يتوقف قصف غزة. وقال: ((توسيع جبهات الحرب ليس مستبعداً ويزداد كل ساعة)).

وكان موقع أكسيوس الإخباري أفاد السبت بأن طهران أبلغت إسرائيل في رسالة عبر الأمم المتحدة بأنها سيتعين عليها الرد إن نفذت إسرائيل هجومها البري المتوقع.

وأعلنت إسرائيل أمس أنها ((لا تريد تصعيداً)) على حدودها الشمالية مع لبنان. وقال وزير الدفاع يؤآف غالانت في مقطع فيديو: ((ليس لدينا مصلحة في حرب في الشمال ولا نريد تصعيد الوضع)). وأضاف: ((إذا اختار حزب الله طريق الحرب فسوف يدفع ثمناً باهظاً جداً... وسوف نحترم خياره بضبط النفس ونبقي الأمور على ما هي عليه)).

تصعيد متدحرج

وتشهد الجبهة الشمالية تصعيداً متدحرجاً، حيث أعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود مجدداً أمس. وقتل إسرائيلي وأصيب آخرون بجروح في مستوطنة شتولا جراء سقوط صاروخ تبنى حزب الله إطلاقه.

وقال الحزب في بيان إنه هاجم ثكنة حانيتا بالصواريخ الموجّهة ما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى. وأفاد الحزب في بيان آخر بأنه هاجم خمسة مواقع إسرائيلية حدودية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده تعرضوا لإطلاق نار جديد عبر الحدود مع لبنان وردوا على مصدر النيران. كذلك، تبنّت حركة حماس عمليتي تسلل نفذتهما الجمعة والسبت انطلاقاً من جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية ضربت مواقع لحزب الله.

وفي غزة، قضى 2670 شخصاً بينهم أكثر من 750 طفلاً وجرح أكثر من 9600، إثر الغارات الإسرائيلية، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية أمس.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن دفن عشرات الضحايا مجهولي الهوية في مقبرة جماعية. وقال رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف خلال مؤتمر صحافي، إن هذه الخطوة تأتي في ظل تكدس عشرات الجثامين من الضحايا ممن لم يتسنَ التعرف عليهم خلال الأيام الماضية إثر الغارات الإسرائيلية.

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