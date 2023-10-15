تحذير عربي أفريقي: اجتياح غزة قد يفضي لـ «إبادة جماعية»

حذرت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، أمس، من أن اجتياحاً برياً إسرائيلياً لقطاع غزة ((قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة))، وجددت القاهرة رفضها تهجير الفلسطينيين، معتبرة أنها قضية أمن قومي مصري.

وطالب بيان مشترك صدر عقب اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ((بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة)). وحذّر من أن ((عملية برية إسرائيلية في غزة ستنطوي دون شك على عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، الأمر الذي قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة)).

ودعت مصر أمس، إلى عقد قمة إقليمية ودولية حول ((القضية الفلسطينية)) مؤكدة مجدداً رفضها ((سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار)).

وصدرت هذه الدعوة في ختام اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل إجرائه مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى القاهرة أمس، وسيعود اليوم إلى إسرائيل للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع بعد جولة في المنطقة.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية أن ((أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته)).

موقف صيني

وفي بكين، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس ((تتجاوز حدود الدفاع عن النفس))، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن ((العقاب الجماعي)) لسكان القطاع.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية، أمس، أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إن ما تفعله ((إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس))، ويجب على قادتها التوقف عن ((العقاب الجماعي لسكان غزة)).

وأضاف في موقف يعد الأقوى للصين منذ بدء النزاع: ((عليها أن تستمع بجدية إلى نداءات المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة)) أنطونيو غوتيريش.

وأشار وانغ يي إلى أن ((على الأطراف عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الوضع))، داعياً إلى بدء ((مفاوضات)). وقال إن السبب الأساسي للوضع القائم هو أنه ((تمّ حرمان الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة منذ مدة طويلة)).

وفي وقت سابق أمس، أعلنت محطة ((سي سي تي في)) التلفزيونية الصينية الرسمية أن المبعوث الصيني للشرق الأوسط تشاي جون سيزور المنطقة الأسبوع المقبل في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق محادثات سلام.

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