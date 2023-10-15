راشد النعيمي يتسلّم جائزة أفضل فريق موارد بشرية للدوائر الحكومية خليجياً

تسلّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، درع الريادة للدائرة، لحصدها جائزة أفضل فريق موارد بشرية للدوائر الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمشاركة أكثر من 60 جهة على مستوى القطاع الحكومي والخاص.

وكرم الكوادر المؤهلة في إدارة الموارد البشرية، والتي استحقت بجدارة الجائزة المهمة، لجهودهم المبذولة وإنجازاتهم المقدمة والعمل بروح فريق واحد لتحقيق أفضل النتائج، معرباً عن فخره بالإنجاز الذي يضاف لسجل الدائرة الحافل بالإنجاز والتميز والذي يعكس السير قدماً في مسيرة الاجتهاد والعمل البناء.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن الدائرة وضعت بصمة متميزة في جوائز الموارد البشرية الحكومية الخليجية 2023 عن جوائز الموارد البشرية الخليجية الحكومية، والتي تجمع العقول المفكرة وأصحاب المصلحة الرئيسين في الموارد البشرية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لتسليط الضوء على أفضل الممارسات وفرص التواصل التي لا مثيل لها.

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