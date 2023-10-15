«حمدان بن راشد للعلوم الطبية» تكرّم الموهوبين

احتفت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ممثلة بمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، أمس، بتكريم الموهوبين، حيث كرم الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان، مجموعة من الطلبة الذين كانت لهم مُشاركات نوعية، وإنجازات بارزة في مجال الموهبة والإبداع، خلال عامي 2022 و2023.

ورحب الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بالحضور، مؤكداً حرص المؤسسة على تكريم الطلبة الموهوبين والمشرفين على إنجازاتهم النوعية، تقديراً لجهودهم الكبيرة، والأعمال القيمة، والتي تمثل إضافة في عمل المؤسسة، وتعكس أثر مشروعاتها وبرامجها في تعزيز المحصلة المعرفية والمهارية لدى الطلبة، ما يسهم في تحقيق أهداف دعم التعليم وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030، في تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، وأضاف أن المؤسسة تواصل العمل على إطلاق المبادرات المساندة للمؤسسات التعليمية في الدولة، وبما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في التعليم، ويعزز التنافسية في مجال الجودة التعليمية ورعاية الموهوبين والمبتكرين، كما أشار الدكتور السويدي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البرامج النوعية الموجهة للميدان التعليمي، لا سيما تلك المعنية بجودة المنظومة التعليمية، واكتشاف ورعاية الموهوبين والتميز الطبي .

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