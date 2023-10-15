مدير برنامج «زايد للإسكان» لــ «البيان»: لا قوائم انتظار بعد 2026 والمستهدفات 99 %

أوضح المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في حوار لــ ((البيان))، أن السياسة الإسكانية الجديدة استطاعت منذ الإعلان عنها في مايو العام الماضي، تحقيق إنجازات كبيرة، وتحقيق مستهدفاتها بنسبة 99 %، وأن القرارات الإسكانية التي يتم إصدارها، تسير وفق معدلاتها التي تم تحديدها، والمقرر لها الوصول إلى 13 ألف قرار حتى عام 2026، من خلال التعاون بين البرنامج والبنوك والمصارف الوطنية، مؤكداً أن قيادة الإمارات، وجهت بسد هذه الاحتياجات، وإغلاق قوائم الانتظار، وهو ما بدء فعلياً العمل عليه في 2022، وصولاً لتحقيق الأرقام المستهدفة بحلول 2026.

وتفصيلاً قال المنصوري: ((إن توجيهات القيادة الرشيدة تتمحور حول ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين، والعمل دوماً على استخدام الإجراءات التي تصب في صالح المواطن، وتوفير السكن الملائم له، والجهود التي تبذلها وزارة ((الطاقة والبنية التحتية))، مُمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، تستهدف تغطية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية، وتوفير خيارات وحلول تمويلية متعددة، وتقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، إضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة، والتي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين)).

وأضاف المنصوري أن إجمالي عدد القرارات الإسكانية في 2022، بلغ 3529 قراراً، بقيمة 2 مليار و819 مليوناً، فيما بلغ عددها في 2023 حتى الآن، 2652 قراراً بقيمة 2 مليار و31 مليون درهم. بلغ إجمالي عدد المستفيدين من تمويل القروض الإسكانية، التي حصل عليها المواطنون بعد إطلاق السياسة الجديدة في مايو 2022 وحتى تاريخه، بلغ 4764 مستفيداً ((فقط سياسة التمويل))، وأن عدد قرارات المنح الصادرة في عام 2023، بلغ 600 قرار بقيمة 402 مليون درهم.

تخطيط مستقبلي

وتابع: إن التخطيط للمستقبل واستشراف مستقبل قطاع الإسكان واحتياجات المواطنين، كان دائماً ينال اهتماماً كبيراً من جهتهم، ولذلك جاء القرار بإشراك القطاع الخاص والمصارف الوطنية، ليكون حلاً مهماً لتيسير الأعباء المالية على المستفيدين من التمويل السكني، حيث تم التعاون مع 4 مصارف وطنية، شركاء البرنامج في تطبيق السياسة الإسكانية، وهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك للبدء بهذه الخطوة.

ولفت إلى أن تلك الجهود حققت نجاحاً ملحوظاً منذ إطلاق السياسة الإسكانية الجديدة وحتى الآن، حيث تتولى البنوك والمصارف الوطنية، تمويل القروض، على أن يلتزم البرنامج بسداد تكلفة الفوائد البنكية، وأن التركيز خلال السنوات الثلاث الأولى للمبادرة، سينصب بشكل رئيس على تغطية الطلبات المتراكمة.

8000 طلب

وأبان المنصوري أن الدراسات التي تم إجراؤها خلال فترة جائحة ((كورونا))، والتي استشرفت الاحتياج حتى الـ 20 عاماً المقبلة 2040، بينت أن هناك نحو 13 ألف أسرة بحاجة لتمويل سكني لمشروعاتها، خلال 5 سنوات مستقبلية، وصولاً لعام 2026، فيما تم رصد نحو 8000 طلب، ضمن قائمة انتظار تحتاج الموافقات لكي يتم البدء بممارسة الإجراءات الخاصة بها.

وأشار إلى أنه، واستناداً لهذه المؤشرات، تم رفع البيانات مكتملة إلى مجلس الوزراء، والذي عزز الجهود بالموافقة على إصدار سياسة التمويل السكني الجديدة في وقت قياسي، وتم البدء بالعمل على تمويل القرارات الإسكانية الصادرة من البرنامج، بالتعاون مع البنك المركزي، ومصارف الدولة الوطنية، التي تم تخصيصها للتعامل مع هذه المبادرة، وذلك بهدف استدامة مصادر التمويل، وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.

تمويل قروض

وذكر أنهم قرروا أن يكون معدل تنفيذ الـ 13 ألف قرار، من خلال إصدار 3 آلاف قرار سكني سنوياً، منذ الإطلاق ولمدة 3 سنوات، ثم إصدار 2000 قرار للعامين الأخيرين، وصولاً لعام 2026، مشيراً إلى أنه، وبحلول هذا الموعد، سيكون قد تم إغلاق كافة الطلبات الإسكانية وتنفيذها، ووفقاً للسياسة الإسكانية الجديدة، ستتولى البنوك والمصارف الوطنية، عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج ((الشيخ زايد للإسكان))، بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابة عن المواطن، الأمر الذي يسهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، إضافة إلى استدامة التمويل، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

طلبات المنح

وشرح مدير ((برنامج الشيخ زايد للإسكان))، أنه وبخصوص قرارات المنح والدعم السكني المخصصة لأصحاب الدخل المحدود، فقد تم مباشرة إصدارها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن البرنامج، من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بمبلغ نحو 2.3 مليار درهم، التي أعلنها سموه في يونيو 2022، حيث أصدر البرنامج هذا العام 600 قرار منح دعم سكني، بقيمة 402 مليون 50 ألف درهم، تتنوع بين بناء جديد واستكمال وشراء مسكن جاهز، وصيانة وإضافة على مسكن، لافتاً إلى أن هناك خطةً، يباشرون تنفيذها للانتهاء من تلبية كافة قرارات المنح خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وأنه تم جدولة بيانات المستحقين للبدء بإصدار القرارات تباعاً، بحسب المخصصات والميزانية المالية المقررة.

وتطرق المنصوري إلى أنه واجهتهم بعض التحديات الخاصة بتيسير وتسهيل رحلة المستفيدين من خدمات التمويل السكني، والتي تم العمل مع مصرف الإمارات المركزي على تخطيها، والحصول على امتيازات واستثناءات خاصة، لصالح مستفيدي برنامج الشيخ زايد للإسكان بشأنها، والتي تمثل أهمها في مواءمة الملاءة المالية للمستفيدين، لكي تتناسب مع احتياجاتهم والتزاماتهم، دونما أن يكون هناك عبء مالي أكبر عليهم.

نسبة قليلة

وأردف أنهم راعوا أن تكون نسبة الاستقطاعات الشهرية للقروض الإسكانية للمواطنين 16.7 % شهرياً من الراتب الخاص به، وأن هذه النسبة تعد الأقل بين مثيلاتها داخل الدولة وخارجها، من خلال رفع نسبة حد الائتمان، لتصبح 60 % بدلاً من 50 % سابقاً، وتم تخصيصها للمسكن الوحيد للمواطن.

وأكد المنصوري أن الفترة الزمنية المخصصة للحصول على موافقات القروض الإسكانية، لا تتعدى الشهرين، والتي تخللها إجراءات تدقيق البيانات ودراسة الحالات، وذلك قبل تحويل الطلبات على المصارف المعنية، مشيراً إلى أن لديهم توجهاً مستقبلياً لجدولة الطلبات، وإعطاء المستحقين تواريخ محددة مسبقاً لتنفيذ طلباتهم، في خطوة لتجنب ما كان يحدث سابقاً من إعلان للأسماء وانتظار المستفيدين لها، دونما تحديد تاريخ محدد للاستفادة الفعلية، وبيّن أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل المستفيد على علم مسبق، ومنذ بدء إجراءات التقديم على التاريخ المحدد للاستفادة وبدء التنفيذ.

سعادة متعاملين

ولفت إلى أن نسبة معدل سعادة المتعاملين ورضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم، ارتفع حالياً إلى 88 %، وأنهم يستهدفون تجاوز الـ 90 % رضا، خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن أهم التحديات التي يعملون على حلها، هي الارتقاء بوعي المستفيدين بالإجراءات الصحيحة للتقديم على الخدمات، وأن هناك خططاً توعوية يتم تنفيذها في هذا الشأن، وأنهم يسعون إلى أن يكون قبول الطلبات من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقييم الطلبات، وذلك بعيداً عن إشراك العنصر البشري فيها، إعمالاً لمبادئ النزاهة والحوكمة والعدالة.

100 نموذج

وأفاد المنصوري بخصوص ملاءمة المجمعات السكنية لاحتياجات المعيشية اليومية للمستفيدين، فإن ((مكتبة تصاميم زايد))، تضم ما يقارب 100 نموذج وتصميم لمساكن، راعى فيها البرنامج متطلبات واحتياجات الأسر المواطنة، من خلال تصاميم نماذج الوحدات السكنية، وأنه يجري حالياً زيادة عدد هذه التصاميم، لتتناسب مع حجم الأسرة، والمتغيرات المختلفة التي قد تطرأ عليها، خاصة بعد مستجدات جائحة ((كورونا)).

وذكر أنه يتم مراجعة شاملة لتصميمات المساكن، وإعادة دراستها، بما يتلاءم مع الأوضاع الجديدة التي أفرزتها الجائحة، بهدف الاستفادة المثالية من المساحات المتاحة، وإعادة توزيع المرافق الداخلية بشكل عملي، لافتاً إلى شراكتهم مع الجامعات الإماراتية، وعقد مسابقات للطلبة، للاطلاع على أفكارهم في ما يخص تنفيذ مساكن المستقبل، واعتماد الأفضل من بينها، كما أن هناك مجهودات تتم بالتعاون مع ((المؤسسة الاتحادية للشباب))، من خلال مجلس شباب الوزارة، لعمل حلقات شبابية وورش معرفية، للارتقاء بوعي الأجيال الجديدة، لتبنّي توجهات جديدة وعملية.

مجمعات سكنية

وأوضح المنصوري أن البرنامج يعمل بشكل مستمر على تطوير المجمعات السكنية التي يقوم بتنفيذها، مراعياً في ذلك معايير الاستدامة، والاشتراطات البيئية العالمية، من خلال اعتماد ((كودات)) خاصة بمعايير البيئة المستدامة، وأن ((كوب 28)) سيكون فرصة لاستعراض جهود القطاع في تعزيز معايير الاستدامة، خاصة أن مشاريع البرنامج تنفذ متطلبات برنامج ((استدامة))، والصادر عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بالإضافة إلى تطبيق معايير نظام تقييم المباني الخضراء ((السعفات))، والصادر عن بلدية دبي، ونظام ((البراجيل)) الصادر عن رأس الخيمة، لضمان تحقيق السعادة لمستحقي هذه المساكن، بأعلى مستويات الجودة وبأقل التكاليف.

بصمة كربونية

واستطرد أن مشاريع البرنامج للأحياء السكنية، كان لها دور مهم في خفض البصمة الكربونية بنسب تراوحت ما بين 25 إلى 30 %، ونسب استهلاك الكهرباء بين 18 إلى 20 %، ونسب استهلاك المياه إلى 35 و40 %، وأنه نتج عن تعزيز هذه الرؤية الاستشرافية لحماية البيئة، تسجيل انخفاض في استهلاك الكهرباء في 8 أحياء سكنية بنسبة 20 %، أي ما يعادل تشغيل 2217 مسكناً سنوياً، فضلاً عن تسجيل انخفاض في استهلاك الماء في مساكن الأحياء السكنية بنسبة 40 %، أي ما يعادل ملء 100 مسبح أولمبي سنوياً، بالإضافة إلى خفض البرنامج من الانبعاثات الكربونية بنسبة 27 %، أي ما يعادل انبعاثاً كربونياً لـ 8700 سيارة مدة عام كامل. وقال المنصوري إن البرنامج انتهى من تنفيذ كافة المجمعات الإسكانية، الجاري تنفيذها في إمارتي الشارقة وعجمان، فيما يتبقى بعض المراحل القليلة، المقرر أن تكتمل بانتهاء العام الجاري وبداية 2024.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز