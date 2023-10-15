حمد الشيراوي: دبي مهيأة لريادة الذكاء الاصطناعي عالمياً

أكد حمد الشيراوي، مدير ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي، أن دبي مُهيأة لريادة الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى العالم في غضون السنوات المقبلة، وذلك لعدة أسباب موضوعية، منها موقعها الاستراتيجي، وكونها زاخرة برواد الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال الشيراوي على هامش مشاركته في فعالية ((مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم))، والتي استضافها الحرم الجامعي لجامعة برمنجهام دبي، وشاركت فيها نخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي والقطاع التعليمي لبحث أثر الذكاء الاصطناعي على نظم التعليم والمدرسين والطلبة.

وتابع: أصبحت دبي معروفة دولياً بسعيها الواعي لاحتضان التكنولوجيا الجديدة ونوسع حالياً آفاقنا الرقمية، لنصبح منصة عالمية لمناقشة التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي التوليدي على القطاعات الحيوية، ومنها التعليم وتقع الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة عالمياً وإلهام العقول الشابة في صلب جهود مؤسسة دبي للمستقبل لاستشراف التوجهات المقبلة ورعاية رواد المستقبل.

وتناولت جلسة حضرها كبار الممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي، مجموعة من أهم الاتجاهات والفرص والتحديات الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع التعليم، وبحث الحاضرون تداعيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على النزاهة الأكاديمية والأبحاث والتدريس، إلى جانب كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسخيره للصالح العام.

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