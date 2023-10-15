إنجاز شبكة الغاز الطبيعي لمنطقة الفلاح بالشارقة

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي، وتوصيل الخط الرئيس إلى منطقة الفلاح التجارية بطول 16 كيلومتراً، وبتكلفة 1.8 مليون درهم في وقت قياسي لم يستغرق 3 أشهر، ويخدم المشروع منطقة الفلاح التجارية بالكامل التي تضم أكثر من 60 مبنى سكني كما يخدم منطقة الجادة.

وقالت المهندسة آمنة بن هدة مديرة إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة، إن الهيئة مستمرة في تنفيذ تمديدات شبكة الغاز الطبيعي لتلبية متطلبات مختلف المناطق الجديدة والمشروعات التنموية والسياحية والحضارية التي تشهدها إمارة الشارقة.

وأوضحت أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة، يأتي في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً للمحافظة على البيئة.

وأكدت أن تنفيذ مشروع شبكة الغاز الطبيعي وتوصيل الخط الرئيس لمنطقة الفلاح، تم وفق أفضل المواصفات وفي وقت قياسي، مشيرةً إلى أن فرق العمل التابعة لإدارة الغاز الطبيعي تعمل بكل جهد لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى كل مشترك وتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أنه تم تيسير الإجراءات اللازمة لتمكين المشتركين من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي سواء في القطاعات التجارية أو الصناعية أو السكنية.

التزام

وأكدت ابن هدة، أن مشروع الغاز الطبيعي من المشروعات الرائدة التي تعكس التزام الهيئة المحافظة على البيئة وتشجيع سكان إمارة الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال في الأسطوانات، إذ يسهم في الحفاظ على البيئة، ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق الأمان والسلامة، إضافة إلى وجود فريق الدعم الفني على مدار أيام الأسبوع لتقديم المساعدة، كما أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة.

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