صقر غباش يؤكد علاقات الإمارات المتميزة مع العالم

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان الشقيقة وليندسي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني وكيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية ((البرلمان)) على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين والتي ينظمها مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان ((برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد)).

وأكد الجانبان الإماراتي والعماني خلال اللقاء عمق العلاقات البرلمانية المتميزة التي تربط المجلسين في البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز وتطوير تلك العلاقات إلى آفاق أوسع من خلال تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني، وتوحيد المواقف والرؤى وتبادل الزيارات والخبرات، بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يواكب العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تعد نموذجاً للعلاقات التاريخية الراسخة.

وقال معالي صقر غباش إن العلاقات الإماراتية العمانية تشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات بين دولتين شقيقتين ترتبطان بأواصر تاريخية.

وتطرق معالي صقر غباش إلى استضافة دولة الإمارات المؤتمر البرلماني ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28) نهاية العام في مدينة إكسبو بدبي انطلاقاً من الإيمان بأهمية دور البرلمانيين في مكافحة تغير المناخ.

كما التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ليندسي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني.

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات والحرص على تفعيل العلاقات البرلمانية بينهما، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تشكل أولوية لديهما لمواكبة التطور المتنامي الذي تشهده أوجه التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل قيادتي البلدين الصديقين.

وشددا على أن العلاقات الإماراتية - البريطانية علاقات تاريخية قوية ودائمة التطور، وأن هناك تنسيقاً كبيراً بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية ((البرلمان)). وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات كافة خاصة البرلمانية منها وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

علاقات

كما التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أشيبير جايو القائم بأعمال رئيس البرلمان الأفريقي . وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الافريقي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز