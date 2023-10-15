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الشارقة تبحث فرص التعاون مع الجامعات المصرية

10/15/2023 7:22:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث وفد من جامعة الشارقة خلال زيارة إلى جمهورية مصر العربية فرص التعاون المشترك مع كبرى الجامعات فيها.

ضم وفد الجامعة كلاً من الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور فاكر الغرايبة مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وزار الوفد جامعة المنصورة والتقى الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون العلمي والبحثي في مختلف التخصصات الطبية والعلمية.

وعرض الدكتور صلاح طاهر الحاج في كلمته نبذة تعريفية عن جامعة الشارقة، وما تتميز به من تخصصات علمية وأكاديمية ورؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية. ورحب الدكتور شريف خاطر بالوفد مؤكداً أهمية التعاون بين الجامعات العربية لاسيما جامعة الشارقة والتي حازت مكانة رفيعة بين الجامعات محلياً ودولياً.

كما أكد أن جامعة المنصورة العريقة التي مر على إنشائها أكثر من 50 عاماً تضم 18 كلية بتخصصات متنوعة وأنشئت على مساحة 300 فدان وتتميز بعقول علمائها وباحثيها وبها أكثر من 60 برنامجاً نوعياً مميزاً في مرحلتي البكالوريوس والليسانس، و45 برنامجاً في مرحلة الدراسات العليا. وحصلت الجامعة على المركز الأول لأفضل جامعة صديقة للبيئة، والمراكز الأولى في التحول الرقمي، وأفضل موقع إلكتروني.

كما عرض الدكتور فاكر الغرايبة فرص التعاون المختلفة في مجال البحوث العلمية، موضحاً جانباً من المشروعات البحثية المتخصصة التي تم إنجازها في جامعة الشارقة.

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