معلم يمزج تدريس المواد العلمية بالذكاء الاصطناعي

آمن محمد فتحي؛ معلّم الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، الذي يعمل في مدرسة راشد بن سعيد الحكومية للحلقة الثالثة للبنين في دبي، بأهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين التعليم وتجربة الطلاب، لذا، قرر أن يطور تدريس المواد العلمية بخواص الذكاء الاصطناعي.

وبدأ بإنشاء نظام تعليمي مبتكر يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقام بتطوير برنامج باستخدام مزج تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز معاً، بهدف تحسين فهم الطلاب المواد العلمية وتعزيز تفاعلهم مع المحتوى، وطبقه على نحو 71 طالباً في 3 مواد هي: ((الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار والأحياء والعلوم الصحية))، وتوج عن تطبيقه هذه المبادرة بـ((جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم)) لسنة 2023.

ووظف فتحي خبراته التي اكتسبها على مدر 17 عاماً من عمله في المجال التربوي في مدارس الدولة، لتعزيز تفاعل الطلاب مع المحتوى التعليمي، وتحسين مهارة الفهم والتذكر، وتطوير مهارات الطلاب، وتحقيق مفهوم التحول الرقمي في التعليم، وتحسين الكفاءة الإدارية للصفوف الدراسية بتطبيق مبادرة ((الواقع المعزز)) التي اعتمدت على توظيف التقنية في تعزيز التفاعل والمشاركة والفهم لدى الطلاب، وذلك بإضافة عناصر ثلاثية الأبعاد ومحاكاة العالم الحقيقي، وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف الموضوعات التعليمية بطريقة تفاعلية وجذابة وإجراء تجارب عملية من دون الحاجة إلى مواد حقيقية.

نتائج بارزة

وكانت النتائج بارزة لتطبيق المبادرة فلاحظ تحسناً في تفاعل الطلاب مع المواد العلمية، وأصبحوا أكثر استيعاباً وفهماً للمفاهيم العلمية المعقدة، كما زادت مستوياتهم في الاختبارات والمشروعات، وكان الأهم من ذلك، أنهم كانوا يستمتعون بالتعلم ويشعرون بالحماس والفضول لاكتشاف المواد العلمية بمفهومها الجديد.

وقال محمد فتحي لـ((البيان)) إن التكنولوجيا أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تفاعل الناس سواء كان في العمل أو التعليم أو الوصول إلى المعرفة والمعلومات، وبدأت تلك التكنولوجيا الجديدة والناشئة بجعل التعليم أكثر جودة من ذي قبل، ولأن الطالب محور العملية التعليمية والمستهدف الأول في التطوير والتنمية، ولأن التكنولوجيا في صورها الحديثة أصبح لا غنى عنها في التعليم والتعلم وحتى التقييم، أصبح من الضرورة اللجوء إلى طرائق غير تقليدية للوصول إلى تحقيق نتائج المناهج التعليمية التي تؤثر بدورها في تطوير شخصية الطالب وضمان تفاعله، وكذلك كان من الضرورة الاستعانة ببيئة تعليمية صفية أكثر جاذبية.

وأوضح أنه حرص على إجراء مسح عشوائي يقيس دافعية الطلبة لدراسة المواد العلمية، ووجد أن الطلبة يعانون الملل عند دراسة تلك المواد كما أنهم يحتاجون لدخول المختبرات بشكل كبير، ومن هنا حرص على زيادة دافعية الطلبة نحو دراسة تلك المواد وتم اختيار 3 مواد لتكون بداية انطلاقة المبادرة.

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