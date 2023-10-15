«قمَّة المعرفة» تضيء عوالم «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة»

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن تفاصيل انطلاق فعاليات ((قمَّة المعرفة))، بنسختها الثامنة، والمنعقدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار ((مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة)). إذ تُقام فعاليات القمة حضورياً في مركز دبي التجاري العالمي -قاعة الشيخ راشد - يومي 21 و22 نوفمبر 2023، إضافة إلى يوم افتراضي (23 نوفمبر).

وتتمحور قمَّة المعرفة 2023 حول مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة، وتجمع تحت مظلّتها قادة الفكر وواضعي السياسات وصنّاع القرار والخبراء والباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال، لمناقشة دور مدن المعرفة في احتضان الثورة الصناعية الخامسة.

وتُسلّط القمَّة الضوء على دور الثورة الصناعية الخامسة في بناء مدن المعرفة، وتقنيات الجيل الخامس، التي أحدثت تحولاً شاملاً في نماذج الأعمال التقليدية، وباتت تُشكّل ركائز أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي، لتغدو بذلك الحدث الأول الذي يتيح منبراً عالمياً لمناقشة الثورة الصناعية الخامسة، وتبادل الأفكار، ونقل المعرفة، وإقامة الشراكات، والتعاون للتوصّل إلى حلول مبتكرة، تُمهِّد الطريق أمام مستقبلٍ أكثر ابتكاراً وشمولية للبشرية جمعاء.

وتفرد القمَّة حيزاً واسعاً لسبل توظيف التقنيات المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، ودفع عجلة الإبداع والابتكار، وتعزيز سرعة وسهولة وصول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستخداماتها وتأثيرها في المجتمع. وتستعرض القمة الاتجاهات الكبرى المؤثِّرة في إرساء دعائم مدن المستقبل المستدامة والعادلة، إضافة إلى الدور المحوري للعاملين في مجال المعرفة في بناء اقتصاد المعرفة.

وتتضمَّن فعاليات القمَّة أكثر من 43 جلسة حول موضوعات مختلفة، لا سيما الصحة الرقميَّة، واستراتيجيات السياحة المستدامة، وأدوات تحوُّل التعليم، وبناء مدن المعرفة، والجيل الخامس من التقنيات التعليمية، وتأثير الثورة الصناعية الخامسة في ريادة الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا الحيوية، وكيفية تعزيز الأمن السيبراني، والإعلام وصناعة المحتوى في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض حلول ذكية مستدامة، من أجل مستقبل الأمن الغذائي الزراعي، ووضع تصورات لأهداف التنمية المستدامة في عصر الثورة الصناعية الخامسة، ومفهوم المجتمع البشري 5.0، واستراتيجيات تحويل النفايات إلى وقود، وغيرها الكثير.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((نواصل في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جهودنا لتعزيز الحراك المعرفي على مستوى العالم، من خلال انعقاد النسخة الثامنة من قمَّة المعرفة.

ونسعى خلال هذه القمَّة إلى تحديث وتطوير المنهجيات والآليات التي تشكِّل أساس عملية إنتاج ونشر المعرفة، ما يعكس التزامنا الدائم بتعزيز القيمة المعرفية والابتكار في مجتمعنا، انطلاقاً من كون دبي نموذجاً فريداً للمدينة السعيدة الذكية والمستدامة، الملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة لسكانها.

وتشهد قمَّة المعرفة سنوياً اهتماماً متزايداً من المؤسَّسات والجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يعكس الأثر الإيجابي والقيمة التي تقدمها في سبيل تطوير المعرفة والابتكار. وتركِّز القمَّة في هذا العام على دور المعرفة في إرساء دعائم مدن المعرفة، التي تشكِّل ركائز أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي)).

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