عبدالله المري يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجائزة بعد التشكيل الجديد.

في البداية، تقدم معالي الفريق عبدالله المري بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي على جهوده خلال الفترة الماضية ما كان له بالغ الأثر في تكريم الأيادي البيضاء من أفراد المجتمع من خلال إبراز مساهماتهم المُختلفة في شتى المجالات الإنسانية والمجتمعية.

ورحب معاليه بأعضاء المجلس الجدد، مؤكداً أهمية الجائزة في إبراز وتكريم الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة الذين يقدمون مساهمات جليلة للمجتمع من خلال مشاريع ومبادرات في مجالات عدة تتمثل في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات الأخرى التي تخدم مجتمع الإمارات. وأكد معاليه ضرورة توثيق إنجازات ومساهمات الفائزين في الجائزة وإلقاء الضوء عليها والاستفادة منها، وتقديرها لاسيما وأنها مساهمات تصب في مصلحة الوطن وترسخ ثقافات مجتمعية.

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