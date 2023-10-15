Monday, 16 October 2023 04:43 GMT

عبدالله المري يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

10/15/2023 7:22:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجائزة بعد التشكيل الجديد.

في البداية، تقدم معالي الفريق عبدالله المري بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي على جهوده خلال الفترة الماضية ما كان له بالغ الأثر في تكريم الأيادي البيضاء من أفراد المجتمع من خلال إبراز مساهماتهم المُختلفة في شتى المجالات الإنسانية والمجتمعية.

ورحب معاليه بأعضاء المجلس الجدد، مؤكداً أهمية الجائزة في إبراز وتكريم الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة الذين يقدمون مساهمات جليلة للمجتمع من خلال مشاريع ومبادرات في مجالات عدة تتمثل في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات الأخرى التي تخدم مجتمع الإمارات. وأكد معاليه ضرورة توثيق إنجازات ومساهمات الفائزين في الجائزة وإلقاء الضوء عليها والاستفادة منها، وتقديرها لاسيما وأنها مساهمات تصب في مصلحة الوطن وترسخ ثقافات مجتمعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15102023000110011019ID1107243618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث