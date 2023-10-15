عبدالله بن زايد يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وأستراليا وماليزيا ولوكسمبورج تطورات المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تهدئة التصعيد الجاري بين غزة وإسرائيل.

وتطرقت محادثات الجانبين إلى جهود المجتمع الدولي من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تنسيق وتضافر المساعي الإقليمية والدولية من أجل حماية المدنيين.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، خلال اتصال هاتفي مع بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل خفض التصعيد وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتأثرين من الأزمة الراهنة. وناقش الوزيران المساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التأكيد على أهمية أن تتركز الجهود الإقليمية والدولية على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم بشكل فوري، بالإضافة إلى تكثيف المساعي الرامية إلى إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع السيناتور الدكتور زمبري عبدالقادر وزير خارجية ماليزيا التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيد وحماية المدنيين.

وناقش الجانبان التداعيات الأمنية و الإنسانية للأزمة الراهنة وجهود فتح ممرات آمنة بشكل عاجل لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين.

وأكد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي أهمية تكثيف الجهود لاحتواء الأزمة الراهنة وإنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما على الصعيد الإنساني وجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتأثرين من تداعيات الأزمة الراهنة.وناقش الوزيران سبل حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم كأولوية قصوى، بالإضافة إلى مسار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.

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