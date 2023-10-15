مشكلات بنك «مترو» تكشف إمكانية تشويه قواعد المصارف الحالية للمنافسة

يمكن لبعض التداعيات غير المقصودة أن تستغرق عقوداً للشعور بألم وخزها كاملاً وينطبق هذا الأمر على الحزمة العالمية من إصلاحات رأس مال المصارف التي خرجت للنور في سنة 2004.

وقد ظهر أحد هذه التداعيات في الاضطرابات الأخيرة التي أصابت بنك ((مترو)) متوسط الحجم في المملكة المتحدة. تأسس المصرف على يد فيرنون هيل، وهو رجل أعمال اشتهر بعروضه البارعة في قطاع التجزئة لإغراء المودعين. وأسس هيل أيضاً ((كوميرس بنك)) الذي استحوذ عليه ((تورنتو- دومينيون بنك)) في سنة 2007 مقابل 8.5 مليارات دولار أمريكي، فضلاً عن مصرف ((ريبابليك فيرست بانكورب)) صغير الحجم الذي يتخذ من ولاية فيلادلفيا مقراً له، وعانى هو الآخر صعابه المالية الخاصة.

لقد تقدم ((مترو)) منذ خمسة أعوام بطلب للتحول إلى نظام رأس المال المتقدم الذي ظهر بموجب حزمة ((بازل 2)) ضمن الإصلاحات المصرفية العالمية. وسمح إطار العمل هذا للمصارف المتطورة باستخدام نماذجها الخاصة لتقييم مدى خطورة القروض، عوضاً عن استخدام درجات الأخطار المُوحدة التي يشتمل عليها دليل القواعد المصرفية. وأثرت تقييمات الأخطار هذه في متطلبات رأس المال للمصارف.

تكمن الفكرة وراء ذلك في أن المصارف ستتعامل على نحو أفضل مع الأخطار إذا توجب عليها وضع الخسائر المُحتملة في الحسبان ورسملتها، بدلاً من استخدام أداة غير ذات تأثير كبير شجعت الإقراض الأكثر خطورة عن طريق المساواة في المعاملة بين القرض الآمن والأعلى خطورة.

وبحلول سنة 2018، وحينما شرع ((مترو)) في التقدم بطلب استخدام نماذجه الداخلية، كان هذا النهج قد فقد شعبيته لدى المسؤولين التنظيميين في أنحاء العالم، بعدما كشفت الأزمة المالية أن النماذج المعقدة المطورة لم تفعل إلا القليل في تحصين المصارف من الخسائر غير المنظورة المدمرة.

ولكن ((مترو)) كان متحمساً للغاية للمضي قدماً في مواصلة التقدم بالطلب. وعلى الرغم من انقلاب الفضاء التنظيمي العالمي ضد النماذج الداخلية، فإن أكبر منافسي ((مترو)) كانوا لا يزالون قادرين على استخدامها لتخصيص مبلغ في المتوسط أقل من نصف رأس المال الذي سيكون مطلوباً من المصرف لقرض محدد.

ولكن الأمر فشل في منتصف شهر سبتمبر حينما أقر ((مترو))، الذي أكد من قبل أن التحوّل إلى استخدام نماذجه الداخلية سيعزز نموه بقوة، بأن طلبه قد تم تأجيله إلى أجل غير مُسمى وقد لا يحصل على الموافقة. وفقدت أسهم المصرف أكثر من 50% في ثلاثة أسابيع، ما دفعه إلى زيادة رأس المال بمقدار 325 مليون جنيه إسترليني، وإعادة تمويل ديون بقيمة 600 مليون إسترليني في نهاية الأسبوع الماضي.

ولم يكن من المفترض أن تشوّه النماذج الداخلية المنافسة على النحو الذي حدث في سوق الرهن العقاري بالمملكة المتحدة ولكن تجربة ((مترو)) تشير إلى أن هذا الأمر لن ينتهي عما قريب.

وأفاد أحد المطلعين على الأمور داخل ((مترو)) بأن ما أحبط جهود المصرف انتظاره طويلاً كي يحصل على رد من الهيئة التنظيمية الاحترازية ببريطانيا. وأضاف المصدر إنه وحتى إن حصل المصرف على الموافقة على نماذجه الداخلية في نهاية المطاف، فستكون هناك الكثير من الاحتياطات التي سيتعين عليه زيادتها وبذلك تكون الجدوى أقل كثيراً مما كان مُتصوراً بالبداية ويعني ذلك أن أفضل سيناريو سينطوي على بقاء الفجوة مع أكبر المصارف في المملكة المتحدة. وأعلن ((مترو)) الإثنين الماضي أنه قد يوقف طلبه مؤقتاً.

واجه ((مترو)) عقبات فريدة من نوعها بسبب فضيحة سنة 2019، إذ تبيّن تطبيقه درجات الأخطار الخطأ على القروض، وهو خطأ لم يشفع له لدى الهيئة التنظيمية الاحترازية. وقد عانت مصارف أخرى إحباطات مماثلة بسبب نماذجها فقد تخلى مصرف آخر منافس سراً عن محاولاته التي دامت سنوات للتحوّل إلى استخدام نماذجه الداخلية لأن تكاليفها فاقت المنافع المُحتملة. ويقول مسؤولون تنفيذيون في مصارف أخرى إنهم قضوا وقتاً أطول وأنفقوا أموالاً أكثر على الموافقات للتحوّل إلى استخدام النماذج الداخلية مقارنة بما قضوه وأنفقوه للحصول على التراخيص المصرفية.

إن تردد الجهات التنظيمية بالمملكة المتحدة في الموافقة سريعاً على طلبات المصارف تنبع جزئياً من المخاوف في شأن عدم استطاعة المصارف الأصغر حجماً والأحدث إثبات قدرتها على التنبؤ بالخسائر من القروض على نحو أفضل من النماذج الموحدة التي طورها خبراء عالميون.

وتتمثل شكوى بعض الجهات التنظيمية بصفة عامة في أن النماذج تُستخدم في الأساس طريقة لخفض متطلبات رأس المال للمصارف، في إشارة إلى عدة أوراق بحثية، تشمل واحدة صدرت في سنة 2014، سلّطت الضوء على تلاعب المصارف.

إن الحزمة التالية من الإصلاحات العالمية لرأس المال، التي يسميها البريطانيون ((بازل 3.1)) والأمريكيون ((بازل النهائية))، تقلل احتمالات حدوث ذلك عبر وضع حد أدنى لمدى انخفاض رأس المال الممكن استخدامه في خطوط العمل والمصارف بصفة عامة، بغض النظر عما يقوله النموذج.

وذهبت الولايات المتحدة خطوة أبعد، فاقترحت حظر استخدام حتى أكبر مصارفها نماذج داخلية لحساب أخطار قروضها بداية من منتصف سنة 2025. ويتساءل بعضهم في الدوائر التنظيمية عما إذا كان يتعين على المملكة المتحدة أن تحذو حذو الولايات المتحدة إن كانت ترغب حقاً في تعزيز المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وهو التفويض الثاني القائم منذ فترة طويلة للهيئة التنظيمية الاحترازية.

في النهاية، ثمة طريقان لحل مشكلة التنافسية التي دفعت المصارف إلى عمليات باهظة، وعادة ما تكون غير مثمرة، وهي خفض القيود أمامها جميعاً أو رفعها ولكن حينما نضع في الحسبان موجة الأزمات المصرفية الأخيرة، فإن الميل نحو الأولى ليس كبيراً.

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