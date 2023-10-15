محمد الحسيني يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع باكستان



اجتمع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مع وزيرة المالية والإيرادات والشؤون الاقتصادية الدكتورة شمشاد أختر، ومحافظ المصرف المركزي الباكستاني، جميل أحمد، اليوم، وذلك على هامش اليوم الأخير من اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية من 9 - 15 أكتوبر 2023،



وأشاد الجانبان الإماراتي والباكستاني بالعلاقات الثنائية، وتم بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وخصوصاً في المسائل المالية، وتشجيع الاستثمار المتبادل والتنمية الاقتصادية.



وأعرب الجانبان عن أهمية استمرار التعاون ومواصلة العمل المشترك لتعزيز المصالح الاقتصادية بين البلدين، وناقشا ما تم بحثه في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، وآخر الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة، وأكد الجانب الباكستاني مشاركة وزيرة المالية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر القادم في «مدينة إكسبو دبي».





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