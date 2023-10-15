«تريند مايكرو» تطرح أحدث حلولها للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تستعد تريند مايكرو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، للمشاركة في فعاليات معرض جيتكس العالمي.

وفي سياق تفصيلي أكثر، ستكشف الشركة على هامش المعرض عن أحدث ابتكاراتها لهذا العام، وهو حل ((Trend Vision One))، الذي تم دعمه بتقنيات الذكاء الاصطناعي ليوفر حماية فائقة ضد التهديدات المتقدمة بكفاءة وفعالية، بما يتناسب مع الاحتياجات الأمنية للعالم الرقمي سريع التطور والتغير.

وإلى جانب حل ((Trend Vision One))، ستقدم الشركة نظرة متعمقة حول مجموعة واسعة من حلولها ، بما فيها حل ((Trend Micro Workforce One)) الذي يساعد على مكافحة فيروسات الفدية والتصيد الاحتيالي وعمليات اختراق البيانات. إضافة إلى ((Trend Micro Network One))، الحل الفعال لتعزيز أمان الشبكات والذي يعمل بنموذج أمان الثقة الصفرية. كما ستقدم الشركة حلولاً متخصصة لمواجهة التحديات الناشئة بمجال إنترنت الأشياء وأمن البريد الإلكتروني. كما ستعرض الشركة ابتكار ((Trend Vision One Companion))، وهو حل أمني يعمل كمساعد شخصي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور معتز بن علي، نائب أول للرئيس والمدير الإداري لشركة تريند مايكرو في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى وروسيا وأفريقيا: ((مشاركتنا في المعرض تجسد رؤيتنا المستقبلية الرامية إلى الدمج بين التكنولوجيا والأمن بشكل أعمق)). وأضاف: ((لدينا التزام راسخ بمكافحة الأيادي التخريبية التي تسعى إلى زعزعة أمن المشهد الرقمي)).

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