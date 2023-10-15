مركز دبي للسلع المتعددة يرحب بمؤسسة «سولانا»

رحّب مركز دبي للسلع المتعددة، بانضمام ((سولانا))، وهي مؤسسة غير ربحية تركز على تطوير وتأمين شبكتها وتعزيز قدراتها اللامركزية، إلى مركز كريبتو كشريك حيوي يدعم نمو مجتمع أعماله. وتضيف هذه الشراكة قيمة كبيرة إلى المعروض الحالي من خدمات مركز دبي للسلع المتعددة بل وتنسجم مع جهوده التعاونية المشتركة، من خلال رفع قدرات الشركات المُسجّلة وتمكينها من تطوير مفاهيمها المبتكرة وتوسيع نطاق حضورها انطلاقاً من شبكة ((سولانا))، التي تُعد أحد أبرز منصّات البلوك تشين عالمياً.

وبموجب هذا التعاون، ستقدم مؤسسة سولانا حلول تطوير الأعمال والخدمات الفنية بهدف دعم أعضاء مركز كريبتو، بموازاة توسيع نطاق برنامجها المخصص للمنح ليشمل شركات مركز دبي للسلع المتعددة. فضلاً عن ذلك، ستتعاون مؤسسة سولانا مع مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في تنظيم جلسات وندوات إلكترونية وغيرها من البرامج التدريبية ضمن مجموعة بارزة من موضوعات تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب (Web3).

وفي إطار هذا التعاون المشترك، ستؤسس ((سولانا)) أعمالها في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة تحقيقاً للتكامل مع مجتمع أعمال المركز وبحث سُبل التعاون مع شبكته المزدهرة إضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال الذي يضم 23 ألف شركة مُسجلة تباشر أنشطتها وأعمالها انطلاقاً من المركز.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: سولانا تُعد واحدة من أبرز شركات البلوك تشين، حيث تبلغ قيمتها السوقية 8 مليارات دولار أمريكي، مما يجعلها ضمن أكبر 10 مشاريع عملات مشفرة على مستوى العالم. ومن خلال شراكتنا الأخيرة مع مؤسسة سولانا، سنقدم خدمات التراخيص التجارية مجاناً لجميع مشاريع الشبكة، وستتمكن أيضاً شركاتنا المُسجلة من الوصول إلى منصة بلوك تشين عالمية وفرق هندسة مخصصة من سولانا التي ستدعمهم بآفاق أوسع من فرص النمو والازدهار.

وقال دان ألبرت، الرئيس التنفيذي لدى مؤسسة))سولانا((: الدعم الذي نقدمه إلى مركز دبي للسلع المتعددة يُعد خطوة طبيعية انسجاماً مع طموحاتنا المتمثّلة في اقتناص فرص رائعة داخل قطاع تقنيات الويب 3 الواعد في دبي. وإننا نتطلع إلى التعاون مع الشركات الأعضاء في مركز كريبتو والترحيب بهم عبر منصّتنا بجانب تزويدهم بحلولنا وخدماتنا في المركز، كي يتمكّنوا من توسيع نطاق عملياتهم ونمو أعمالهم)).

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