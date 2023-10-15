دراسة: الإمارات ضمن أبرز وجهات الشركات الجديدة

أكدت دراسة حديثة أجرتها شركة ((إيه سي إي لاكشري ايميجريشن سوليوشنز)) لخدمات الهجرة، أن الإمارات، ومعها كندا والمملكة المتحدة، تُعد من أبرز الوجهات في الوقت الراهن لانتقال الشركات الجديدة الراغبة في تأسيس وجود لها في بيئة أعمال واعدة ومزدهرة.

وأوضحت الدراسة أن تأسيس عمل تجاري في أغنى دول العالم، مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا يُعد حلماً لكل رائد أعمال. ويثير هذا الحلم اتجاهاً متزايداً بين الشركات في هذه المناطق، إذ تخطط هذه الشركات إما للتوسع وإما للتنوع، وذلك نظراً للطلب المتزايد على أنماط حياة بديلة، ولما تتميز به هذه المناطق من نمو في الأعمال التجارية وارتفاع العائدات الاستثمارية.

وبحسب الدراسة، فقد طورت الإمارات، وبصفة خاصة دبي، نفسها إلى مركز عالمي للأعمال التجارية ولقد مكنها موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات الطراز العالمي، وبيئتها الخالية من الضرائب، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية على أرضها من استقطاب شركات من أنحاء العالم كافة. وفي غضون السنوات الأخيرة، اتخذت الإمارات خطوات هائلة لتسهيل هجرة الشركات إليها.

وقال شاه روخ زوهيب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لــ((ايس لاكجوري)): ((تعد الزيادة في انتقال الشركات بين الإمارات، والمملكة المتحدة، وكندا واحداً من أكثر الاتجاهات المثيرة للاهتمام في السنوات الأخيرة. ورغم كون هذه البلدان بعيدة عن بعضها بعضاً جغرافياً، فإنها باتت أقطاباً لرواد الأعمال، والمستثمرين، والمهنيين الساعين إلى فرص جديدة، والاستقرار، والنمو)).

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