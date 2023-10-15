البنك العربي المتحد يشارك بالمعرض الوطني للتوظيف

يشارك ((البنك العربي المتحد)) في المعرض الوطني للتوظيف في دورته الـ25 التي تنطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة.

وقال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك: الاستثمار في إدارة الثروات البشرية وبناء القدرات وتنمية المهارات لدى الشباب الإماراتي من الأولويات التي يحرص عليها البنك العربي المتحد تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لأهداف البنك في استقطاب المواهب الإماراتية الشابة وتطوير مواهبهم وإمكاناتهم.

من جانبها قالت هند العطار رئيس إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد: ((توطين الوظائف هو أولوية قصوى لدى البنك العربي المتحد ومشاركتنا في مثل هذه الفعاليات تدعم استراتيجية البنك المتمثلة في استقطاب المواهب الإماراتية، وإننا على ثقة أنه من خلال مشاركتنا في المعرض الوطني للوظائف سنلتقي بالكثير من الخريجين الإماراتيين المهتمين ببناء مستقبل مهني ناجح في القطاع المصرفي)).

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