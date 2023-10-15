البنك العربي المتحد يشارك بالمعرض الوطني للتوظيف

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشارك ((البنك العربي المتحد)) في المعرض الوطني للتوظيف في دورته الـ25 التي تنطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة.
وقال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك: الاستثمار في إدارة الثروات البشرية وبناء القدرات وتنمية المهارات لدى الشباب الإماراتي من الأولويات التي يحرص عليها البنك العربي المتحد تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لأهداف البنك في استقطاب المواهب الإماراتية الشابة وتطوير مواهبهم وإمكاناتهم.
من جانبها قالت هند العطار رئيس إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد: ((توطين الوظائف هو أولوية قصوى لدى البنك العربي المتحد ومشاركتنا في مثل هذه الفعاليات تدعم استراتيجية البنك المتمثلة في استقطاب المواهب الإماراتية، وإننا على ثقة أنه من خلال مشاركتنا في المعرض الوطني للوظائف سنلتقي بالكثير من الخريجين الإماراتيين المهتمين ببناء مستقبل مهني ناجح في القطاع المصرفي)).
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