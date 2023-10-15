بورصة الكويت تنظم يوماً لمدراء الأصول بدبي

نظمت بورصة الكويت، بالتعاون مع بنك ((إتش إس بي سي)) (يوم مدراء الأصول المالية)، وذلك في مقر البنك في دبي. وجمعت الفعالية ممثلين من ثماني شركات استثمار كويتية مرخصة مع قطاع خدمات الأسواق والأوراق المالية التابع للبنك.

وتضمنت المبادرة عرضاً من عدد من كبار المدراء التنفيذيين في البنك لكل الشركات الكويتية المشاركة، حيث تم تسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات لأسواق المال في منطقة الخليج والشرق الأوسط، واستراتيجية ورؤى البنك في التعامل مع تلك المستجدات، والدور الذي يقوم به البنك لتلبية احتياجات المستثمرين العالميين في الأسواق الخليجية خصوصاً. كما تم عقد اجتماعات فردية بين البنك وممثلي الشركات الكويتية لإيجاد فرص التعاون، وبحث سبل الاستفادة مما تقدمه الأطراف من خبرات وخدمات تصب في مصلحة المستثمرين.

واختار البنك الشركات وفق معايير خاصة، وقد شارك في المبادرة الشركة الكويتية للاستثمار، وشركة وفرة للاستثمار، والمركز المالي الكويتي، وشركة الاستثمارات الوطنية، وشركة بيتك كابيتال، وشركة كامكو للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية، بالإضافة إلى شركة الوطني للاستثمار.

وقالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت، نورة العبد الكريم: ((نثمن التعاون مع بنك ((إتش إس بي سي)) في تنظيم مبادرة ((يوم مدراء الأصول المالية)) التي تساهم في بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات للاستفادة من التجارب بين البنك الاستثماري العالمي والشركات الاستثمارية الكويتية، ونسعى دائماً إلى تعزيز الشراكات والتعاون لتلبية احتياجات المستثمرين في سوق المال الكويتي)).

وتهدف المبادرة ((يوم مدراء الأصول المالية)) إلى تمكين الشركات الاستثمارية الكويتية من تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة مما تقدمه البنوك الاستثمارية العالمية من منتجات وخدمات.

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