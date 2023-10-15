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158 ألف ترخيص في المناطق الحرة بنمو %33

10/15/2023 7:22:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفزت تراخيص الشركات بالمناطق الحرة العاملة في الإمارات 33 % بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 158 ألف ترخيص، مقابل 118.5 ألف ترخيص نهاية يونيو. وبحسب مؤشرات لوزارة الاقتصاد ارتفعت حصة تلك المناطق من 17 % إلى نحو 20% من إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الدولة.

ووفق الإحصائيات تحتضن دبي 54.1 % من إجمالي التراخيص في المناطق الحرة بإجمالي 85 ألف ترخيص عبر 14 منطقة متنوعة في مقدمتها واحة دبي للسيلكون ومركز دبي للسلع المتعددة ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ومنطقة دبي الجنوب والمنطقة الحرة في جبل علي ((جافزا)) وسلطة دبي للتطوير وميدان المنطقة الحرة لمطار دبي.

واستحوذت رأس الخيمة على 31 ترخيصاً عبر منطقتين رئيسيتين والشارقة أيضاً على نحو 31 ألف ترخيص عبر 4 مناطق .

وبلغ عدد الشركات المسجلة بالمناطق الحرة في أبوظبي نحو 8400 شركة عبر 5 مناطق ، بينما توزعت باقي التراخيص بين المناطق الحرة في عجمان وأم القيوين والفجيرة.

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