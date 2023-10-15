«جيتكس غلوبال» يجمع العالم في دبي اليوم

تنطلق، اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض «جيتكس غلوبال» التي تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة نحو 6000 عارض من أكثر من 180 دولة. ويضم المعرض 8 فعاليات رائدة في التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.

ويعد جيتكس غلوبال أحد أبرز فعاليات قطاع التكنولوجيا في العالم، إذ يوفر منصة متكاملة تغطي جميع اتجاهات القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وعلوم البيانات إلى الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي.

وتجمع الفعالية الأكبر من نوعها عالمياً الجهات الحكومية والمؤسسات، مع مجموعة من رواد الأعمال والمبدعين والمبتكرين للتباحث والحوار وطرح أفكار ومنتجات جديدة لرسم ملامح مستقبل القطاع التكنولوجي.

ويعزز «جيتكس غلوبال» مسيرة رقمنة الحياة المتسارعة في دبي، والتي قادتها الجهود المشتركة والحثيثة بين دبي الرقمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، أسهمت في تعزيز وتطور المنظومة الرقمية بخدماتها ومشاريعها المختلفة التي أصبحت تغطي جميع جوانب الحياة اليومية لسكان وزوار مدينة دبي، كما أنها تلبي الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية.

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