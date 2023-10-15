«جيتكس غلوبال» يجمع العالم في دبي اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق، اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض «جيتكس غلوبال» التي تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة نحو 6000 عارض من أكثر من 180 دولة. ويضم المعرض 8 فعاليات رائدة في التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.
ويعد جيتكس غلوبال أحد أبرز فعاليات قطاع التكنولوجيا في العالم، إذ يوفر منصة متكاملة تغطي جميع اتجاهات القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وعلوم البيانات إلى الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي.
وتجمع الفعالية الأكبر من نوعها عالمياً الجهات الحكومية والمؤسسات، مع مجموعة من رواد الأعمال والمبدعين والمبتكرين للتباحث والحوار وطرح أفكار ومنتجات جديدة لرسم ملامح مستقبل القطاع التكنولوجي.
ويعزز «جيتكس غلوبال» مسيرة رقمنة الحياة المتسارعة في دبي، والتي قادتها الجهود المشتركة والحثيثة بين دبي الرقمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، أسهمت في تعزيز وتطور المنظومة الرقمية بخدماتها ومشاريعها المختلفة التي أصبحت تغطي جميع جوانب الحياة اليومية لسكان وزوار مدينة دبي، كما أنها تلبي الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: «جيتكس 2023» ينطلق اليوم بمشاركة 6 آلاف جهة عارضة «&e» شريك في رسم ملامح المستقبل الرقمي العالمي «ديوا» تطرح خدماتها وبرامجها ومبادراتها الرقمية المبتكرة والاستباقية الآمنة في «جيتكس 2023» «طرق دبي» تعرض تقنية دفع التعرفة ببصمة الوجه وأول عبرة بالطباعة الثلاثية في جيتكس 2023 «محاكم دبي» تعرض أحدث تقنياتها الرقمية لتعزيز منظومة القضاء في «جيتكس جلوبال 2023» بلدية دبي تستعرض 8 من أبرز مشاريعها وخدماتها الرقمية في «جيتكس 2023» بلدية عجمان تعلن استعدادها للمشاركة في جيتكس 2023 «الصحة ووقاية المجتمع» تشارك بمشروعات رقمية مبتكرة في «جيتكس 2023» بلدية دبي تستعرض 8 من أبرز مشاريعها وخدماتها الرقمية في «جيتكس 2023» «عِلم» تعرض منظومة رقمية متكاملة لمدن المستقبل في «جيتكس 2023» «شنايدر إلكتريك» تعرض أحدث تقنيات استدامة مراكز بيانات المنطقة في «جيتكس 2023»
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN15102023000110011019ID1107243606
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.