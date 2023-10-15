«فايننشال إكسبريس»: دبي توفر بيئة جذابة للمستثمرين والأثرياء

قالت صحيفة ((فايننشال إكسبريس)) إن دبي تعد واحدة من الوجهات العالمية الرائدة، فيما يتعلق باحتياجات المقيمين والمستثمرين، إذ يعتبر الاستثمار في المدينة خصوصاً في مجال العقارات، واحداً من المجالات المرغوبة والجذابة جداً للأثرياء ذوي الثروات العالية.

وعدد الموقع أسباباً عدة وصفها بالمثيرة للإعجاب في المدينة، بما في ذلك اقتصادها المتوسع، والسياسات الصديقة للمستثمرين، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، مؤكداً أن دبي توفر بيئة مثالية ومغرية للأفراد من جميع أنحاء العالم للاستثمار فيها وجني فوائد لا حصر لها.

وأضاف الموقع: ((أصبحت دبي واحدة من الوجهات العالمية الرائدة والخيارات المفضلة للناس، من حيث الإقامة والسفر والأعمال التجارية والاستثمار، وذلك بفضل أفق القائمين عليها المتطور باستمرار، وتركيزهم على الاستدامة باعتبارها المحرك الرئيس للابتكار)). وأشار إلى أن دبي تبرز كمركز استثماري جذاب يوفر ثروة من الفرص المربحة التي تناسب مختلف الاهتمامات والميزانيات؛ إذ لطالما تم تصنيف سوق العقارات في دبي على أنه فرصة استثمارية ممتازة ذات إمكانات هائلة لتنمية الثروة بشكل كبير وتنويع المحفظة الاستثمارية.

واستطرد: ((مع تنوع محفظة العقارات في دبي مثل سكانها، تتمتع الإمارة بكل ما يبحث عنه المستثمر، بدءاً من القصور الفخمة المطلة على الشاطئ، والشقق الحضرية الأنيقة، إلى الاستوديوهات والمساحات التجارية بأسعار معقولة)). وقال إن ما يميز دبي عن غيرها من مدن العالم الأكثر ديناميكية هو توفير بيئة معفاة من الضرائب، الأمر الذي يجذب مجموعة متنوعة من الممولين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم؛ بالإضافة لتمهيد المراجعات التي أُدخلت على لوائح تأشيرات الإقامة الطريق أيضاً لمناخ استثماري ملائم، وجذب المزيد من رأس المال إلى البلاد.

على سبيل المثال، يعد برنامج التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات الذي أطلقته حكومة الإمارات، والذي يوفر إقامة طويلة الأمد في الدولة مع مزايا حصرية، بمثابة تغيير جذري في قواعد اللعبة بالنسبة للمستثمرين، وقد أدى إلى زيادة كبيرة في تدفقهم إلى الدولة، وخصوصاً إلى دبي.

وأكد الموقع أن التأشيرة الذهبية توفر شعوراً بالثقة للمستثمرين من خلال توفير الاستقرار والأمن على المدى الطويل، جنباً إلى جنب مع مجموعة من المزايا والفرص الجذابة، بما في ذلك الاستثمارات العقارية، يعد برنامج التأشيرة الذهبية بمثابة عرض مرغوب فيه لأي شخص يهدف إلى الانتقال والاستقرار في دبي.

واستطرد: ((بالإضافة إلى نمط الحياة، فإن أحد العناصر المهمة الأخرى التي تجعل المدينة سوقاً جذاباً للاستثمار هو العائد الملحوظ على الاستثمار، ومع مجموعة من أحدث المشاريع السكنية والتجارية، يعد القطاع العقاري في دبي بمثابة وسيلة استثمارية جذابة لتوليد عوائد كبيرة، سواء على المدى القصير أم الطويل)). وختم الموقع تقريره بالقول: ((تعني الاستثمارات في سوق العقارات في دبي استثماراً بنمط حياة عالمي المستوى، وتأمين مستقبل أفضل، والانضمام إلى مجتمع عالمي؛ ولذلك، ستثبت دبي أنها الخيار الأفضل والأكثر منطقية عندما يفكر المرء في العديد من الفرص الاستثمارية)).

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