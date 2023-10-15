مكتوم بن محمد: برؤى محمد بن راشد دبي تواصل دفع نمو الاقتصاد الرقمي وإضافة 100 مليار درهم سنوياً

افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ((إكسباند نورث ستار 2023))، أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم، والذي ينظّمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، والذي يستمر حتى 18 أكتوبر في ((دبي هاربر)).

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن معرض ((إكسباند نورث ستار 2023)) يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً في العالم، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دبي، وتعزيز تنافسيتنا في السوق العالمي واقتصاد المستقبل.

وقال سموه: ((واثقون في قدرة كوادرنا الوطنية المؤهلة على دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لرأس المال الرقمي العالمي، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي)).

وتابع سموه: ((الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية في تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، والمعرض يدعم مساعينا في توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً يضيفها لاقتصاد دبي، وبما يرسخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية)).

مرونة وتنوع

وعقب الافتتاح قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في أجنحة المعرض رافقه خلالها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومعالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وهلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعيد القرقاوي نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي.

واطلع سموه على أبرز الشركات المشاركة في المعرض والتي تزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، فيما يستقطب أكثر من 1000 مستثمر من مختلف دول العالم، يديرون أصولاً تقدر بقيمة تريليون دولار.

واستمع سموه من سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى شرح حول المعرض الذي يدعم مساعي دبي في التحول إلى واحدة من أكثر المراكز الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.

ويشارك في ((إكسباند نورث ستار)) 250 متحدثاً من رواد القطاعات الرقمية في المنطقة والعالم، حيث يعرفون رواد الأعمال على المزايا التنافسية وفرص النمو التي يحملها الاقتصاد الرقمي، وكيفية تعزيز وتمكين الشراكات التجارية الهادفة إلى إثراء مسيرة التنمية والتطوير ودفعها نحو آفاق أوسع لتعزيز الجاهزية للمستقبل وتحسين جودة حياة المجتمعات.

ويعمل ((إكسباند نورث ستار))، الذي يعتبر أكبر تجمع للشركات الناشئة حول العالم، على تحفيز التواصل بين القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرعات الأعمال من جهة، وأبرز خبراء القطاع والمبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة في العالم من جهة أخرى. ويعتبر المعرض الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل المشترك وجمع التمويل، مما يتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة لاستقطاب التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التشغيلية. ويعد ((إكسباند نورث ستار 2023)) المنصة الأمثل لتحقيق تأثير حقيقي في عالم الأعمال، حيث يسهم في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الأكثر جاذبية في العالم ضمن بيئة عالمية فريدة من نوعها.

نموذج فريد

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: ((النموذج التنموي الفريد الذي مضت دبي في بنائه على مدار سنوات طويلة، لم يقم في جوهره فقط على السعي لتحقيق الريادة في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، ولكنه أيضاً هدف أن تكون دبي أحد المحركات الإيجابية للاقتصاد العالمي، بما تتيحه من فرص للنمو والتطور لمجتمع الأعمال من مختلف الأحجام والتخصصات. ولطالما كانت الشركات الناشئة محل اهتمام القيادة الرشيدة وهو ما ترجمته أجندة دبي الاقتصادية والتي ركزت ضمن أولوياتها الرئيسية على توفير مناخ عالمي لممارسة الأعمال والاستدامة، من خلال بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، مدعومة ببنية تحتية مميزة، وخبرات مهنية وخدمات تمنح الإمارة ميزة تنافسية كبيرة)).

وأضاف هلال المري: ((إكسباند نورث ستار 2023 هو مرآة للاهتمام الذي توليه دبي لريادة الأعمال والشركات الناشئة وما يوازيه أيضاً من سعي لتبوؤ مكانة ريادية عالمية في مجال الاقتصاد الرقمي، بل سعيها أن تكون عاصمةً عالميةً لهذا الاقتصاد، حيث يأتي هذا الحدث الضخم لييسر الطريق أمام شراكات جديدة تضع الشركات الناشئة، لاسيما المتخصص منها في مجال الاقتصاد الرقمي، على طريق النجاح، انطلاقاً من دبي التي شهدت خلال السنوات الماضية انطلاق العديد من الشركات الناشئة التي تحولت إلى شركات مليارية عالمية، وهو ما تعمل دبي على مضاعفته خلال الفترة المقبلة، كي تكون نقطة الانطلاق الرئيسية والوجهة المفضلة عالمياً لأصحاب المشاريع الواعدة والأفكار الطموحة للانطلاق بها إلى العالمية)).

وأشار المري إلى أن رواد الأعمال الإماراتيين سيكون لهم نصيب كبير من الاهتمام في الحدث من خلال فعاليات ومنطقة عرض وأجنحة مخصصة لهم ستكون الأولى لأصحاب الأفكار المبتكرة من رواد الإماراتيين والشركات الناشئة، إضافة إلى عقد ((مجلس رواد الأعمال الإماراتيين))، والذي سيناقش سبل تأهيل وإعداد الجيل القادم من الشركات الناشئة والشركات المليارية.

مزايا تنافسية

وقال سعيد القرقاوي: ((إن معرض ومؤتمر (إكسباند نورث ستار)، يعكس التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم الشركات الناشئة الطموحة في الحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في الإمارة)). وأضاف، إن المعرض يسهم في توسيع نطاق حضور الشركات الناشئة واستقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي، كما أنه يدعم مسيرة تحول دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً في العالم، وذلك بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى تحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية بحلول العام 2033.

وأشار إلى أن دورة هذا العام تستكمل نجاحات (إكسباند نورث ستار 2022)، والذي أثمر عن تأسيس نحو 150 شركة ناشئة في دولة الإمارات بعد إبرامها عقوداً خلال فعالياته.

ولفت إلى أن ((إكسباند نورث ستار 2023)) سيسهم في تعريف نخبة من الشركات الرقمية العالمية الرائدة بالمزايا التنافسية التي توفرها دبي ودولة الإمارات في ظل التحول نحو اقتصاد رقمي، وهي فرصة استثنائية تجمع رواد الأعمال والمبتكرين في المجالات الرقمية مع المستثمرين وأفضل الشركات العالمية، حيث تستعرض خلال الحدث شركات مليارية قصص نجاحها الملهمة أمام رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.

اقتصاد المستقبل

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((يأتي تنظيم معرض ((إكسباند نورث ستار)) ليواكب خطط التحول الرقمي في إمارة دبي، ويرسخ مكانتها كوجهة عالمية للتكنولوجيا ومركز رائد للتقنيات الحديثة. ويسهم المعرض في الاستفادة من الإمكانات الكامنة في الاقتصاد الرقمي الذي يعتبر اقتصاد المستقبل بما يتلاءم مع أجندة دبي الاقتصادية ( D33)، ويشكل منصة مثالية لكافة الفئات المعنية بالاقتصاد الرقمي من القطاعين العام والخاص والمستثمرين ومسرعات الأعمال والشركات الناشئة. ستتخطى قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني حاجز الـ 140 مليار دولار بحلول عام 2031، وذلك بدعم من جهود غرفة دبي الاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، التي تتطلع لاستقطاب 300 شركة ناشئة رقمية مع نهاية العام 2024. ((إكسباند نورث ستار)) هو جزء أساسي من استراتيجيتنا لجذب شركات ناشئة جديدة بما يحقق أولوياتنا ويخلق قيمة مضافة تدعم خطط الإمارة الطموحة في التحول الرقمي)).

رؤى فريدة

ويقدم المؤتمر العالمي للمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا إحدى فعاليات معرض ((إكسباند نورث ستار 2023))، رؤى فريدة من قبل أفضل مهندسي التكنولوجيا وعلماء البيانات في العالم، فيما يشارك في معرض ((اثنين الذكاء الاصطناعي))، أكثر من 400 شركة ناشئة سريعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، تستعرض عدداً من حلولها المبتكرة في مختلف التطبيقات والصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

مبادرات جديدة

ويشهد معرض ((إكسباند نورث ستار 2023))، إطلاق عدد من المبادرات الجديدة منها ((إنديا سنترال)) الذي يعد أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند، حيث يشهد مشاركة 300 شركة ناشئة هندية، و((آسيا فاست 100 وأفريكا فاست 100))، أكبر معارض الحدث والذي سيجمع تحت مظلته 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية على مدار يوم كامل حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل، فضلاً عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

وتشمل فعاليات المعرض فعالية ((رواد الأعمال الإماراتيين)) (Emaratipreneur Inc)، وهي منصة مثالية للتواصل والتعارف والتطوير مصممة حصرياً لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الإماراتيين. وستضم الفعالية منطقة عرض هي الأولى من نوعها للمبتكرين الشباب الموهوبين الإماراتيين والشركات الناشئة الذين سيتمتعون بأجنحة عرض خاصة. كما تشمل الفعالية ((مجلس رواد الأعمال الإماراتيين))، الذي سيضم حلقات نقاش جماعية تسلط الضوء على تمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة والشركات المليارية ورواد الأعمال المشهورين عالمياً من الشباب الإماراتي.

وتضم فعاليات المؤتمر ((تحدي سوبرنوفا))، وهو مسابقة للعروض التقديمية الشهيرة والأكبر في العالم بجائزة قدرها 200,000 دولار، كما تسعى فعالية ((فينتك سيرج)) إلى ربط شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة مع المؤسسات المالية والمستثمرين والجهات التنظيمية والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستضيف المعرض قمة ((مستقبل البلوك تشين))، الحدث الأهم والأضخم لتقنية البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعرض ((ماركتنغ مينيا))، للتسويق والتكنولوجيا الإبداعية الأكبر في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا الذي يجمع أبرز لاعبي التكنولوجيا بهدف إرساء معايير جديدة بمجالات التسويق والاتصالات وتجربة العملاء على مستوى العالم.

تعزيز بيئة الأعمال

وتستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي عبر جناحها في المعرض، عدداً من مبادراتها الرائدة الهادفة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد الإمارة وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة ومنها ((منصة دعم وجذب الشركات)) التي تهدف إلى تبسيط مجموعة من عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة، حيث تحظى المنصة بوجود 11 شريكاً استراتيجياً حالياً.

كما تستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الدليل الإرشادي ((ابدأ عملك في مدينةٍ نابضة: دليل رواد الأعمال لتأسيس الأعمال في دبي)) الذي يستهدف مساعدة رواد الأعمال الرقمية على التغلب على تحديات تأسيس الأعمال بدبي.

وتلقي الغرفة الضوء على برنامج Launchpad Dubai الذي يوفر لشركات التكنولوجيا العالمية والمحلية ومنها الشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو والشركات المليارية، الفرصة لتأسيس نشاطها في دبي من خلال نافذة واحدة توفر لها خدمات أساسية مثل التأشيرات والمصارف والسكن وخدمات التوظيف. وسيكون جناح الغرفة في المعرض المحطة الأساسية لهذه التجربة، مع وجود أكشاك صغيرة لشركاء البرنامج الذين سيجيبون عن استفسارات الشركات ويقومون بتقديم خدماتهم في اللحظة نفسها، حيث يمكن للشركات بدء إجراءات الحصول على الرخصة، وإجراء الفحوصات الطبية للإقامة والتعرف على المتطلبات البنكية في جناح الغرفة.

يذكر أن الاقتصاد الرقمي يشكل محوراً رئيسياً ضمن الخطط الاستراتيجية لاقتصاد دبي، حيث يدشن مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، والتي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، بما يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.

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