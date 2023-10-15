مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يناقشون زيارة محتملة لبايدن إلى إسرائيل



كشف مصدر مطلع الأحد أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى إسرائيل في وقت قريب بدعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وستأتي زيارة بايدن، التي تظهر الدعم لأكبر حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في أعقاب زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الموجود في المنطقة في الوقت الراهن.

وأكد المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته، تقارير لعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو وجه الدعوة لبايدن خلال اتصال هاتفي في الآونة الأخيرة ناقشا فيه الرد على الهجوم الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل.

وامتنع البيت الأبيض عن الرد، وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "ليس لدينا أي سفر جديد لنعلن عنه".

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