الشرطة الأمريكية: رجل يقتل طفلاً مسلماً بـ 26 طعنة ويصيب والدته بسبب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين



قال مكتب عمدة مقاطعة ويل بولاية إلينوي الأمريكية يوم الأحد أن رجلا قتل طفلا مسلما يبلغ من العمر 6 سنوات وأصاب والدته في جريمة كراهية مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وذكرت قناة "كيه تي إل إيه 5" المحلية أن جوزيف تشوبا، 71 عاما، يواجه اتهامات بقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بوحشية وإصابة امرأة تبلغ من العمر 32 عاما بجروح خطيرة في إلينوي، في جريمة قتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية، والضرب بسلاح مميت.

ووفقا للقناة فإن سلطات مقاطعة ويل وضباط من قسم شرطة بلينفيلد استجابوا في البداية إلى مكان الحادث بناء على تقارير تفيد بأن امرأة تعرضت لهجوم من قبل مالك المنزل بسكين.

وعثرت السلطات على ضحيتين، طفل يبلغ من العمر 6 سنوات أصيب بـ 26 طعنة وامرأة تبلغ من العمر 32 عاما تعرضت للطعن أكثر من 12 مرة. وتم نقل المرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة.

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