الأمم المتحدة: احتياطيات الوقود في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط وحياة آلاف المرضى معرضة للخطر



قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب.

وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".

اقرأ ايضاً:

الجيش الإسرائيلي: 600 ألف شخص انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة

استئناف العمليات في مطار حلب بسوريا غداً بعد غارة جوية إسرائيلية

بايدن: الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا وإسرائيل عسكرياً ونحن أقوى دولة في تاريخ العالم

غوتيريس: إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات إلى غزة يجب ألا يصبحا ورقة مساومة

بلينكن واثق من أن المساعدات ستعبر من مصر إلى غزة

الأمم المتحدة: احتياطيات الوقود في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة

رئيس الدولة يواصل اتصالاته مع قادة الدول لوقف التصعيد في غزة



مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يناقشون زيارة محتملة لبايدن إلى إسرائيل

الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي :الإمارات سباقة في عون المحتاجين عموما وأهل فلسطين خصوصا

الشرطة الأمريكية: رجل يقتل طفلاً مسلماً بـ 26 طعنة ويصيب والدته بسبب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

الجيش الإسرائيلي: الطقس ليس سبباً في تأجيل الهجوم البري على قطاع غزة

ماذا تجلب حاملتا الطائرات الأمريكيتان إلى الشرق الأوسط؟





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز