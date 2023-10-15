بايدن: الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا وإسرائيل عسكرياً ونحن أقوى دولة في تاريخ العالم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة قادرة على دعم كل من أوكرانيا وإسرائيل عسكريا.

وأكد بايدن في مقابلة مع شبكة تلفزيون "سي بي اس" من المقرر إذاعتها مساء اليوم الأحد، ردا على سؤال عما إذا كانت الحربان في إسرائيل وأوكرانيا أكبر من أن تتحملهما الولايات المتحدة، "نحن الولايات المتحدة الأمريكية، أقوى دولة في العالم- ليس في العالم- بل فى تاريخ العالم".

وتابع بايدن "نستطيع الاهتمام بالأمرين (الحربين) والحفاظ على دفاعنا الدولي الشامل.. لدينا القدرة على القيام بذلك ولدينا التزام للقيام بذلك"، واصفا الولايات المتحدة بأنها "الدولة الأساسية".

وتساءل الرئيس "إذا لم نفعل ذلك ، فمن يفعله؟وقد تم تسجيل المقابلة أمس

الأول الجمعة.





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