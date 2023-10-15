رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: الإمارات سباقة في عون المحتاجين عموما وأهل فلسطين خصوصا



أكد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس "مجلس الإمارات للافتاء الشرعي" على الدور الرائد السباق لدولة الإمارات في عون ونجدة المحتاجين .

وقال معاليه في تصريحات اليوم إن حملة #تراحم_من_أجل_غزة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" هي تأكيد للدور الرائد السباق لدولة الإمارات في إغاثة ونجدة المحتاجين عموما وأهل فلسطين خصوصا معتبرا أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها إخواننا في غزة والحاجة الماسة للعون والإغاثة، تستدعي من الجميع مساعدتهم وتقديم العون الإنساني لهم في ظل هذه الأوضاع الصعبة.

وأكد أن شريعتنا السمحة تحث على مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وعون المستضعفين يقول تعالى " مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "الصدقة برهان" وهي برهان على الإيمان والسخاء والتضامن".وتوجه إلى الله تعالى أن يكشف الغمة ويرحم الأمة وييسر أسباب الأمن والعافية والسلامة والسلام.

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