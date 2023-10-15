غوتيريس: إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات إلى غزة يجب ألا يصبحا ورقة مساومة

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد حركة (حماس) إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم دون أي شروط، كما دعا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني على وجه السرعة ودون أي عراقيل.
وقال جوتيريش في بيان إن هذين الأمرين "يجب ألا يصبحا ورقة مساومة ويجب تنفيذها لأن هذا هو الشيء الصحيح فعله".
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