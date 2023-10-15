الجيش الإسرائيلي: الطقس ليس سبباً في تأجيل الهجوم البري على قطاع غزة

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الطقس السيء ليس سببا في تأجيل الهجوم البري على حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال آري شاروز شاليكار، أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، في حوار مع الهيئة العامة للبث الإذاعي الألمانية "إيه أر دي" مساء الأحد: "لا، بالتأكيد لا".



وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للتأجيل هو السماح لمزيد من المدنيين الفلسطينيين بالوصول إلى جنوب قطاع غزة حتى لا يتعرضوا للخطر أثناء الهجوم البري على شمالي القطاع الساحلي.

يذكر أن تقريرا إعلاميا غير مؤكد ذكر أنه كان من المقرر تنفيذ الهجوم البري أول أمس السبت، ولكن تم تأجيله بسبب السماء الملبدة بالغيوم وضعف الرؤية للطيارين والمسيرات الإسرائيلية.

ودعا شاليكار إلى ممارسة المزيد من الضغوط على مصر لاستقبال اللاجئين على حدودها مع غزة.

وقال "لسنا معنيين بإيذاء الأبرياء- وخاصة النساء أو الأطفال أو كبار السن. ما نكترث به هو تدمير حماس، ومعاقبتهم على هذا العمل الذي قاموا به يوم السبت الماضي".

وشدد شاليكار على أن القضاء على حركة حماس المسؤولة عن هجمات السبت هو "هدف كبير وصعب".

وفي هذا السياق، أشار إلى الهجوم الذي قامت به منظمة فلسطينية على الفريق الإسرائيلي خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 1972 في ميونيخ: "لقد تم تقديم جميع الإرهابيين المتورطين في العملية إلى العدالة عاجلا أم آجلا. وقال إن الشيء نفسه سيحدث مع قيادة حماس وجميع الإرهابيين المتورطين في هجمات يوم السبت".

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