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بلدي الشمالية: إجراءات استباقية للحد من أضرار الأمطار

10/15/2023 7:16:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طالب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬بضرورة‭ ‬تبني‭ ‬متطلبات‭ ‬إجرائية‭ ‬فاعلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬إجراءات‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الأهالي‭ ‬أثناء‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬الشديدة،‭ ‬ودعوا‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬آلية‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬توزيع‭ ‬الصهاريج‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬آلية‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬الإجراء‭ ‬الاستثنائي‭ ‬لمعالجة‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬إجراءات‭ ‬التعاون‭ ‬لمعالجة‭ ‬القضايا‭ ‬المستعجلة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المطلوبة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الأضرار،‭ ‬ومواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتفاق‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬التنظيم‭ ‬المشترك‭ ‬لمعالجة‭ ‬القضايا‭ ‬المستعجلة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬تفعيل‭ ‬آلية‭ ‬تعويض‭ ‬المتضررين‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الأهالي‭ ‬بعدم‭ ‬فتح‭ ‬أغطية‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬لتجنيب‭ ‬مخاطر‭ ‬أضرار‭ ‬فيضان‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬وتنظيم‭ ‬اجتماع‭ ‬تنسيقي‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لبحث‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لمعالجة‭ ‬الأضرار‭ ‬الطارئة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬للاستعداد‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

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