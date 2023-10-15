بلدي الشمالية: إجراءات استباقية للحد من أضرار الأمطار

بلدي الشمالية: إجراءات استباقية للحد من أضرار الأمطار
التاريخ
10/15/2023 7:16:46 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طالب أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بضرورة تبني متطلبات إجرائية فاعلة لتعزيز إجراءات الحد من الأضرار التي يتعرض لها الأهالي أثناء هطول الأمطار الشديدة، ودعوا إلى تنظيم آلية التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية للتدخل في معالجة الحالات الطارئة، وتنظيم عملية توزيع الصهاريج على المواقع والعمل على إيجاد آلية لتنظيم عملية الإجراء الاستثنائي لمعالجة الحالات الطارئة، وتأكيد إجراءات التعاون لمعالجة القضايا المستعجلة في إيجاد الحلول المطلوبة للحد من الأضرار، ومواصلة التنسيق مع وزارة الأشغال والجهاز التنفيذي للاتفاق على آلية التنظيم المشترك لمعالجة القضايا المستعجلة، وتأكيد تفعيل آلية تعويض المتضررين في موسم الأمطار، والحرص على توجيه الأهالي بعدم فتح أغطية الصرف الصحي لتجنيب مخاطر أضرار فيضان مياه الصرف الصحي في المنازل وتنظيم اجتماع تنسيقي مع وزارة التربية والتعليم لبحث الإجراءات المطلوبة لمعالجة الأضرار الطارئة في المدارس في موسم الأمطار. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده المجلس البلدي للمنطقة الشمالية للاستعداد لموسم الأمطار برئاسة رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية.
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