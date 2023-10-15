الجامعة الأمريكية بالبحرين تختتم نسختها الافتتاحية من ((جلسات الموارد البشرية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حيث‭ ‬تولت‭ ‬إدارة‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬هاشم،‭ ‬الأستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المتحدثين‭ ‬حمد‭ ‬الشيبة،‭ ‬مدير‭ ‬إداري‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬ويسرا‭ ‬عبد‭ ‬الله،‭ ‬شريك‭ ‬أعمال‭ ‬أول‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية APM ‭ ‬ Terminals ،‭ ‬رنا‭ ‬الماجد،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬زين،‭ ‬ودانة‭ ‬بوخماس،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬الثروة‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إينيرجيز،‭ ‬ونرجس‭ ‬الموسوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بشركة‭ ‬البحرين‭ ‬لتصليح‭ ‬السفن‭ ‬والهندسة‭ (‬باسرك‭).‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك،‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬باستضافة‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لجلسات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بالمملكة‭. ‬وبدورنا‭ ‬نشكرهم‭ ‬جميعًا‭ ‬على‭ ‬مشاركتهم‭ ‬وعلى‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬هدفت‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬الطلاب‭ ‬والأفراد‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لإكسابهم‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬التنافسية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬علقت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬هاشم،‭ ‬الأستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬للطلاب‭ ‬والخريجين‭ ‬أمر‭ ‬أساسي‭ ‬لمهمتنا‭ ‬التعليمية‭ ‬كجامعة‭. ‬حيث‭ ‬لاقت‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬استحسانا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطلبة‭ ‬والخريجين‭ ‬الذين‭ ‬وجدوا‭ ‬الفرصة‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬وخبرات‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنوع‭ ‬وشمولية‭ ‬المواضيع‭ ‬المطروحة‭ ‬والذي‭ ‬بدوره‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬منظومة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬والتقدم‭ ‬المستدام‮»‬‭.‬

كلمات دالة