الجامعة الأمريكية بالبحرين تختتم نسختها الافتتاحية من ((جلسات الموارد البشرية))

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- Akhbar Al Khaleej) اختتمت الجامعة الأمريكية بالبحرين النسخة الأولى من فعالية «جلسات الموارد البشرية» مع مشاركة واسعة من ممثلي قطاع الموارد البشرية بالإضافة إلى الطلاب والخريجين. وتضمنت الفعالية عديدا من الحوارات حول «التوظيف» بهدف تمكين الطلاب والخريجين والباحثين عن العمل من تطوير المهارات اللازمة لمواكبة تغيرات سوق العمل.
حيث تولت إدارة الجلسة الحوارية الدكتورة مريم هاشم، الأستاذ المساعد لإدارة الموارد البشرية في الجامعة الأمريكية بالبحرين. وكان من بين المتحدثين حمد الشيبة، مدير إداري للشؤون الإدارية شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ويسرا عبد الله، شريك أعمال أول للموارد البشرية APM Terminals ، رنا الماجد، المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في شركة زين، ودانة بوخماس، مدير أول الثروة البشرية في شركة بابكو إينيرجيز، ونرجس الموسوي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (باسرك).
وبهذه المناسبة أعرب الدكتور برادلي ج. كوك، رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين عن أهمية هذه الفعالية قائلًا: «إننا سعداء باستضافة النسخة الافتتاحية لجلسات الموارد البشرية بمشاركة واسعة من الشخصيات القيادية في مجال الموارد البشرية بالمملكة. وبدورنا نشكرهم جميعًا على مشاركتهم وعلى الحلقة النقاشية المثمرة التي هدفت إلى مساعدة الطلاب والأفراد على فهم متطلبات سوق العمل لإكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق الازدهار في مجالات العمل التنافسية».
كما علقت الدكتورة مريم هاشم، الأستاذ المساعد لإدارة الموارد البشرية في الجامعة الأمريكية بالبحرين قائلة: «إننا في الجامعة الأمريكية بالبحرين نؤمن بأن خلق الفرص للطلاب والخريجين أمر أساسي لمهمتنا التعليمية كجامعة. حيث لاقت هذه الفعالية استحسانا كبيرا من قبل الطلبة والخريجين الذين وجدوا الفرصة في الاستفادة من تجارب وخبرات المتخصصين في مجال الموارد البشرية إلى جانب تنوع وشمولية المواضيع المطروحة والذي بدوره يسهم في إثراء منظومة سوق العمل ودفع عجلة النمو والتقدم المستدام».
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