Monday, 16 October 2023 04:41 GMT

وزير الإعلام يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين

10/15/2023 7:16:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬خصوصية‭ ‬فريدة،‭ ‬وحرص‭ ‬متبادل‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬والترابط‭ ‬الأخوي‭ ‬والدفع‭ ‬به‭ ‬باستمرار‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬والرخاء‭.‬

كما‭ ‬نوّه‭ ‬بالدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬التنسيق‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬نماء‭ ‬وازدهار‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬الأستاذ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬الدوسري،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬تمّ‭ ‬بحث‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬واستعراض‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإعلامي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬فرص‭ ‬تطوير‭ ‬ودعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وبحث‭ ‬مجالات‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بزيارة‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التعاون‭ ‬بالقطاع‭ ‬الإعلامي،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬قطاعًا‭ ‬حيويًا‭ ‬وشريكًا‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإعلامي‭ ‬وفرص‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي‭ ‬بالبلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بالمستويات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN15102023000055011008ID1107243589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث