وزير الإعلام يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام عمق الروابط الأخوية التاريخية والعلاقات الاستراتيجية المتينة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تتميز به هذه العلاقات من خصوصية فريدة، وحرص متبادل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ، لتعزيز التكامل والترابط الأخوي والدفع به باستمرار نحو ما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرخاء.
كما نوّه بالدعم والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من أجل الدفع بمسارات التنسيق والتكامل بين البلدين على مختلف الأصعدة نحو آفاق أرحب، بما يحقق التطلعات المشتركة ويصب في صالح نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقائه وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة العربية السعودية، حيث تمّ بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامي، إلى جانب مناقشة فرص تطوير ودعم الكوادر الإعلامية، وبحث مجالات تبادل الخبرات بين البلدين.
من جانبه، أعرب وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، عن ترحيبه بزيارة وزير الإعلام، مشيدًا بما تشهده العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين من تطور مستمر على مختلف المستويات، وخصوصًا على صعيد التعاون بالقطاع الإعلامي، الذي يعد قطاعًا حيويًا وشريكًا فاعلاً في دفع مسيرة التنمية الشاملة في كلا البلدين الشقيقين.
كما قام وزير الإعلام بزيارة عدد من المؤسسات الإعلامية الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث اطلع على أحدث التطورات في المجال الإعلامي وفرص تبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع الإعلامي بالبلدين الشقيقين، وأشاد وزير الإعلام بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها القطاع الإعلامي في المملكة الشقيقة، التي تواكب أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
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