وزير الإعلام يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬نوّه‭ ‬بالدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬التنسيق‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬نماء‭ ‬وازدهار‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬الأستاذ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬الدوسري،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬تمّ‭ ‬بحث‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬واستعراض‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإعلامي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬فرص‭ ‬تطوير‭ ‬ودعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وبحث‭ ‬مجالات‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بزيارة‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التعاون‭ ‬بالقطاع‭ ‬الإعلامي،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬قطاعًا‭ ‬حيويًا‭ ‬وشريكًا‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإعلامي‭ ‬وفرص‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي‭ ‬بالبلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بالمستويات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

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