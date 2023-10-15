جامعة الخليج العربي تنظم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تناولت‭ ‬الدورة‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬والمفاهيم‭ ‬الضرورية‭ ‬مثل‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬مثل‭ ‬الإغماء‭ ‬والصدمات‭ ‬والإصابات‭ ‬البسيطة‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬تقديم‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬للاختناق‭ ‬والكسور‭ ‬والنزيف‭ ‬والحالات‭ ‬القلبية‭ ‬والإنعاش‭ ‬القلبي‭ ‬اليدوي‭ ‬والآلي،‭ ‬إذ‭ ‬توفر‭ ‬دورة‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬للطلاب‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬فهذه‭ ‬الدورة‭ ‬تعزز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الشخصية‭ ‬للطلاب،‭ ‬حيث‭ ‬يتعلمون‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬وفعال،‭ ‬كما‭ ‬يزيد‭ ‬لدى‭ ‬الطلاب‭ ‬فرص‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح‭.‬

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