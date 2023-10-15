جامعة الخليج العربي تنظم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم بالتعاون مع كلية الطب متمثلة بمركز المحاكاة وعمادة شؤون الطلبة دورة تدريبية في الإسعافات الأولية يوم السبت على مدى أسبوعين متتاليين استهدفت طلبة وطالبات الجامعة ومشرفي ومشرفات السكن الجامعي بمقر السكن الطلابي بالصخير، وذلك في إطار حرص القائمين على جامعة الخليج العربي على تطوير مهارات الطلاب والموظفين وتنمية الوعي الصحي لديهم وتمكينهم من التعامل مع حالات الطوارئ الصحية، إذ إنه من المعروف أن الاستجابة السريعة والمهنية في حالات الطوارئ يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت.
تناولت الدورة مجموعة متنوعة من المهارات والمفاهيم الضرورية مثل التعرف على الحالات الطارئة مثل الإغماء والصدمات والإصابات البسيطة. كما تشمل أيضا تقديم الإسعافات الأولية للاختناق والكسور والنزيف والحالات القلبية والإنعاش القلبي اليدوي والآلي، إذ توفر دورة الإسعافات الأولية للطلاب عديدا من الفوائد فهذه الدورة تعزز الوعي الصحي والمسؤولية الشخصية للطلاب، حيث يتعلمون كيفية التعامل مع الحالات الطارئة بشكل آمن وفعال، كما يزيد لدى الطلاب فرص الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والقدرة على إنقاذ الأرواح.
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