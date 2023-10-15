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الأمم المتحدة: غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة شحنات المساعدات للقطاع لا تزال تنتظر عند معبر رفح

10/15/2023 7:16:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكدت‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أونروا‭) ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬لصحفيين‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يُسمح‭ ‬بدخول‭ ‬قطرة‭ ‬ماء‭ ‬واحدة،‭ ‬ولا‭ ‬حبة‭ ‬قمح‭ ‬واحدة،‭ ‬ولا‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثمانية‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬تكشف‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭.

وتصطف‭ ‬عشرات‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬مساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬أمام‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬المغلق‭ ‬موقتا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مصر،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬السماح‭ ‬لها‭ ‬بدخول‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭. ‬

ومنذ‭ ‬الخميس‭ ‬بدأت‭ ‬مصر‭ ‬بتلقي‭ ‬شحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعدما‭ ‬خصصت‭ ‬مطار‭ ‬العريش‭ ‬بشمال‭ ‬سيناء‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭. ‬

وتستعد‭ ‬مصر‭ ‬لإرسال‭ ‬قافلة‭ ‬تضم‭ ‬100‭ ‬شاحنة‭ ‬تحمل‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬المساعدات،‭ ‬كما‭ ‬وصلت‭ ‬شحنات‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬وتركيا‭ ‬والإمارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معدات‭ ‬طبية‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تغطي‭ ‬احتياجات‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

والسبت‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مصرية‭ ‬بأن‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬اشترطت‭ ‬وصول‭ ‬مساعدات‭ ‬الإغاثة‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬لكي‭ ‬تسمح‭ ‬للأجانب‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬بالخروج‭ ‬منه‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭.

ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المصرية‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬لم‭ ‬تسمها‭ ‬أن‭ ‬أحدا‭ ‬لن‭ ‬يمر‭ ‬عبر‭ ‬المعبر‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬المساعدات‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬غزة‭. ‬

وكان‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬أفاد‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬للسماح‭ ‬للمواطنين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬بمغادرة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬السبت،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

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