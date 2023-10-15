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ارتفاع حدة التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل ومخاوف من توسع حرب غزة

10/15/2023 7:16:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬تصعيداً‭ ‬عسكرياً‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬من‭ ‬جثة‭ ‬ثانية،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬نطاق‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفتح‭ ‬جبهة‭ ‬جديدة‭. ‬وأمر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بالإجلاء‭ ‬الفوري‭ ‬لمدنيين‭ ‬وإغلاق‭ ‬منطقة‭ ‬بطول‭ ‬أربعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬لبنان،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬استهداف‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الحدود‭. ‬

وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬هاجم‭ ‬‮«‬ثكنة‭ ‬حانيتا‭ ‬الصهيونية‭ ‬بالصواريخ‭ ‬الموجّهة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬دبابتين‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ميركافا‭ ‬وناقلة‭ ‬جند‭ ‬مجنزرة‭ ‬وسقوط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬جيش‭ ‬العدو‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬تبنّت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عمليتي‭ ‬تسلل‭ ‬نفذتهما‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬

وأسفر‭ ‬التصعيد‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬غالبيتهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬وبينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭ ‬ضمنهم‭ ‬مصور‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬شخصان‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭. ‬وبدأ‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬غداة‭ ‬بدء‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬هجوماً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬بقصف‭ ‬عنيف‭ ‬يستهدف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬بحسب‭ ‬اخر‭ ‬حصيلة‭ ‬ادلت‭ ‬بها‭ ‬السلطات‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭. ‬

وفي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2300‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وجرح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬9000،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬ادلت‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬وقال‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‭ ‬هايكو‭ ‬ويمن‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الطرفين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬يبدوان‭ ‬ملتزمين‭ ‬بقواعد‭ ‬اللعبة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تفاهمات‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭ ‬حول‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمر‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬عدم‭ ‬تجاوزها‭ ‬تجنباً‭ ‬للتصعيد‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬‮«‬دام‭ ‬قد‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬قصف‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭. ‬وتوسع‭ ‬نطاق‭ ‬القصف‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ليطول‭ ‬منطقة‭ ‬شتولا‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ما‭ ‬يعتبر‭ ‬‮«‬رفعاً‭ ‬لدرجة‭ ‬التصعيد‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬كتب‭ ‬ويمن‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬اكس‭. ‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬التصعيد‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬محدوداً،‭ ‬وفق‭ ‬قوله،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬النظر‭ ‬في‭ ‬التفاصيل‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬ورجح‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬يصعد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬تدخله‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجوماً‭ ‬برياً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وعلى‭ ‬وقع‭ ‬استعدادات‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬لعملية‭ ‬برية‭ ‬وشيكة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حذرت‭ ‬إيران‭ ‬حليفة‭ ‬حماس‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحد‮»‬‭ ‬يمكنه‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الوضع‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬للبيت‭ ‬الابيض‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬قائم‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬النزاع‭ ‬تصعيدا،‭ ‬بفتح‭ ‬جبهة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬وبالطبع‭ ‬بتدخل‭ ‬إيران‮»‬‭. ‬وشدّد‭ ‬ساليفان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬استبعاد‭ ‬فرضية‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬إيران‭ ‬قرارا‭ ‬بالتدخل‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬

وحشدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قواتها‭ ‬ودباباتها‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬حدودها‭ ‬الشمالية،‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬تركّز‭ ‬انتشار‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وخلال‭ ‬تظاهرة‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أعلن‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬جهوزية‭ ‬حزبه‭ ‬‮«‬متى‭ ‬يحين‭ ‬وقت‭ ‬أي‭ ‬عمل‮»‬‭ ‬للتحرك‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭. ‬وحضّت‭ ‬قوى‭ ‬غربية‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وحذّرت‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فتح‭ ‬جبهات‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬

ودعت‭ ‬فرنسا‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬حيال‭ ‬الوضع‭ ‬المتوتر‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬وجّهت‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬للإيرانيين‭ ‬مفادها‭: ‬احذروا‮»‬‭. ‬وخاض‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬حرباً‭ ‬مدمّرة‭ ‬صيف‭ ‬2006،‭ ‬خلّفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬اللبناني‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬و160‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭. ‬وتسبّبت‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬34‭ ‬يوماً‭ ‬بنزوح‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬لبناني‭ ‬من‭ ‬بلداتهم‭.‬

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