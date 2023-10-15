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((كمبس)) يطلب إنهاء عقده

10/15/2023 7:16:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تقدم‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ (‬كمبس‭) ‬بطلب‭ ‬إنهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬ودفع‭ ‬جميع‭ ‬مستحقاته‭ ‬لتسوية‭ ‬الأمور‭ ‬بالتراضي،‭ ‬واتخذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بعد‭ ‬تغيير‭ ‬بعض‭ ‬بنود‭ ‬العقد‭ ‬المتفق‭ ‬عليها،‭ ‬وكان‭ ‬كمبس‭ ‬قد‭ ‬مثل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬ناديه‭ ‬الأم‭ ‬المنامة‭.‬

ويسعى‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬العقد‭ ‬بشكل‭ ‬ودي‭ ‬دون‭ ‬تصعيد‭ ‬الأمور،‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬علم‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ناديا‭ ‬منافسا‭ ‬خاطب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬كمبس،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬بانتظار‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬للإعلان‭ ‬الرسمي‭ ‬عن‭ ‬الصفقة،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬نجح‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬في‭ ‬اتمام‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬المنامة،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تعثرت‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬

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