((كمبس)) يطلب إنهاء عقده

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقدم النجم محمد حسين (كمبس) بطلب إنهاء عقده مع نادي النجمة ودفع جميع مستحقاته لتسوية الأمور بالتراضي، واتخذ هذه الخطوة بعد تغيير بعض بنود العقد المتفق عليها، وكان كمبس قد مثل الفريق الأول لكرة السلة بنادي النجمة في الموسم الماضي بعد انتقاله من ناديه الأم المنامة.
ويسعى نادي النجمة إلى إنهاء العقد بشكل ودي دون تصعيد الأمور، وفي سياق متصل علم «أخبار الخليج الرياضي» أن ناديا منافسا خاطب نادي النجمة رسميا من أجل التعاقد مع كمبس، ويبدو أن الأمور تسير في الطريق الصحيح بانتظار الاتفاق بين الجانبين للإعلان الرسمي عن الصفقة، يذكر أن نادي النجمة نجح قبل فترة في اتمام صفقة انتقال اللاعب علي جابر إلى نادي المنامة، في المقابل تعثرت صفقة انتقال اللاعب محمد بوعلاي إلى نادي المحرق.
MENAFN15102023000055011008ID1107243582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.