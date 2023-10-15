اليوم قرعة كأس جلالة الملك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تجرى اليوم الإثنين مراسم قرعة كأس جلالة الملك المعظم للموسم الرياضي 2023-2024 بمشاركة جميع الأندية المنضوية تحت مظلة اتحاد الكرة، وذلك عند الساعة السابعة مساء في فندق الدبلومات.
واستعد اتحاد الكرة لإقامة مراسم القرعة بحضور ممثلي الأندية الوطنية، ومختلف وسائل الإعلام المحلية، وعدد من الضيوف المشاركين في عملية السحب، حيث تحظى المسابقة الغالية باهتمام بالغ، ومتابعة كبيرة من الشارع الرياضي المحلي والخليجي والعربي.
ومن المنتظر أن يكشف الاتحاد عن الشكل الجديد لنسخة أغلى الكؤوس هذا الموسم، كما سيتم إيضاح طريقة المنافسات في المسابقة.
الجدير بالذكر أن فريق الحالة توج في الموسم الماضي بلقب نسخة أغلى الكؤوس بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب الأهلي بركلات الترجيح.
MENAFN15102023000055011008ID1107243581
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.