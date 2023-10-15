اليوم قرعة كأس جلالة الملك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تجرى‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬مراسم‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬الأندية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الدبلومات‭.‬

واستعد‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬لإقامة‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الضيوف‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬السحب،‭ ‬حيث‭ ‬تحظى‭ ‬المسابقة‭ ‬الغالية‭ ‬باهتمام‭ ‬بالغ،‭ ‬ومتابعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬المحلي‭ ‬والخليجي‭ ‬والعربي‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬عن‭ ‬الشكل‭ ‬الجديد‭ ‬لنسخة‭ ‬أغلى‭ ‬الكؤوس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إيضاح‭ ‬طريقة‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬توج‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بلقب‭ ‬نسخة‭ ‬أغلى‭ ‬الكؤوس‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأهلي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬