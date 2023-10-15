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المحرق يستعيد خدمات مدرب اللياقة شرف الدين

10/15/2023 7:16:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

استعاد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬خدمات‭ ‬مدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬التونسي‭ ‬وليد‭ ‬شرف‭ ‬الدين‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم‭ ‬قضاها‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭.‬

ولا‭ ‬تعدّ‭ ‬عودة‭ ‬شرف‭ ‬الدين‭ ‬لنادي‭ ‬المحرق‭ ‬بالأمر‭ ‬الجديد،‭ ‬لكونه‭ ‬عمل‭ ‬سابقًا‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬طيلة‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬وكان‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمله‭.‬

وبذلك‭ ‬سينضم‭ ‬الكابتن‭ ‬وليد‭ ‬شرف‭ ‬الدين‭ ‬إلى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬التونسي‭ ‬جمال‭ ‬خشارم‭.‬

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