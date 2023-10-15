المحرق يستعيد خدمات مدرب اللياقة شرف الدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
استعاد مجلس إدارة نادي المحرق خدمات مدرب اللياقة البدنية التونسي وليد شرف الدين بعد انتهاء فترة عمله مع المنتخب الأولمبي لكرة القدم، وذلك بعد أربعة مواسم قضاها بعقد مع اتحاد الكرة.
ولا تعدّ عودة شرف الدين لنادي المحرق بالأمر الجديد، لكونه عمل سابقًا في النادي طيلة ثماني سنوات، وكان فيها من أبرز المدربين في مجال عمله.
وبذلك سينضم الكابتن وليد شرف الدين إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي جمال خشارم.
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