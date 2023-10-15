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وزير التربية يستقبل الحكم السابق جاسم مندي

10/15/2023 7:16:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬جاسم‭ ‬مندي،‭ ‬حيث‭ ‬أهداه‭ ‬كتاباً‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬جاسم‭ ‬مندي‭ ‬سفير‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬الإعلامي‭ ‬محمد‭ ‬لوري‭ ‬مؤلف‭ ‬الكتاب‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بعطاءات‭ ‬جاسم‭ ‬مندي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬ومشاركاته‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتمثيله‭ ‬للحكم‭ ‬البحريني،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحافل‭ ‬الكروية‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬الإعلامي‭ ‬محمد‭ ‬لوري‭ ‬مؤلف‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬مادته‭ ‬التوثيقية‭ ‬من‭ ‬مصادرها‭ ‬المتعددة‭ ‬وترتيبها‭ ‬واستكتاب‭ ‬نجوم‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬ورواد‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬توثيق‭ ‬سير‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

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