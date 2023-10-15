وزير التربية يستقبل الحكم السابق جاسم مندي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم الحكم الدولي السابق جاسم مندي، حيث أهداه كتاباً بعنوان «جاسم مندي سفير التحكيم البحريني» بحضور الإعلامي محمد لوري مؤلف الكتاب.
وخلال اللقاء أشاد الوزير بعطاءات جاسم مندي في مجال التحكيم الرياضي المحلي والدولي، ومشاركاته في أهم البطولات القارية والدولية، وتمثيله للحكم البحريني، في هذه المحافل الكروية خير تمثيل.
كما أثنى على الجهد الذي بذله الإعلامي محمد لوري مؤلف الكتاب في جمع مادته التوثيقية من مصادرها المتعددة وترتيبها واستكتاب نجوم الرياضة البحرينية ورواد التحكيم في المملكة، مؤكداً أهمية توثيق سير الرواد في المملكة من مختلف المجالات لا سيما المجال الرياضي.
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